Пока домовладельцы ищут способы эффективно обогреть дом и сократить расходы на отопление, в Корее уже тысячелетиями применяют принцип, который сегодня вновь набирает популярность. Речь идет о системе ондоль – древней технологии, благодаря которой тепло распространяется от пола, а не от привычных батарей.

Как она работала раньше и почему ее современные аналоги позволяют отказаться от радиаторов, – рассказывает Fakt.

Как корейцы отапливали дома без радиаторов?

Ондоль – традиционная корейская система отопления, принцип которой заключается в нагревании пола. Вместо того чтобы обогревать воздух с помощью батарей, древние мастера использовали тепло от печи, которое проходило по специальным каналам под каменным полом.

Дрова сжигали в очаге, а горячие газы направляли под пол. Они проходили по проложенным каналам, нагревали каменные плиты, а затем выходили через дымоход. Камень постепенно накапливал тепло и продолжал отдавать его даже после того, как огонь угасал.

Интересно, что печь часто выполняла сразу две функции:

на ней готовили пищу,

ее тепло использовали для обогрева жилища.

Сначала нагревали только отдельные части пола, но со временем систему усовершенствовали, проложив каналы почти под всей площадью комнат. Особое распространение ондоль получила во времена династии Чосон.



Как работает ондоль / Фото Википедия

Почему корейцы спали и ели прямо на полу?

Система отопления постепенно изменила не только дома, но и повседневные привычки корейцев. Поскольку самым теплым местом в комнате был пол, именно там люди спали, отдыхали и ели. Поэтому в традиционных домах использовали невысокие столики и матрасы, которые раскладывали прямо на полу.

Высокие кровати не были необходимостью, ведь удобнее всего было находиться ближе к источнику тепла. Некоторые из этих традиций сохранились в Корее и сегодня. А сам принцип ондоль получил современное продолжение – водяной теплый пол.

Как работает современный теплый пол?

В современных домах вместо дыма и нагретых камней используют систему труб, проложенных под напольным покрытием. По ним циркулирует горячая вода, которая постепенно нагревает поверхность, а та передает тепло помещению. Одно из главных преимуществ такой системы – большая площадь теплоотдачи. Благодаря этому комната может прогреваться равномерно, без привычных горячих зон возле радиаторов и более холодных участков в других частях помещения.

Водяной теплый пол особенно хорошо сочетается с тепловыми насосами. Они эффективнее работают при более низкой температуре теплоносителя, чем та, которая часто требуется для традиционных радиаторов. Также систему можно использовать вместе с конденсационными котлами. Впрочем, само наличие теплого пола не гарантирует снижения счетов за отопление. На потребление энергии влияют утепление дома, качество окон, настройки системы и тип напольного покрытия.

Действительно ли теплый пол может полностью заменить радиаторы?

Да, но при одном важном условии: система должна быть правильно спроектирована и обеспечивать достаточно тепла для каждой комнаты даже в самые холодные дни. Перед монтажом специалисты должны рассчитать теплопотери здания и определить, сможет ли теплый пол компенсировать их без дополнительных источников обогрева. Если его мощности недостаточно, придется установить радиаторы или другие отопительные приборы.

Важно также учесть, что водяной теплый пол имеет свои особенности. Он медленнее нагревается и остывает, чем радиаторы, поэтому не всегда подходит для ситуаций, когда нужно быстро изменить температуру в комнате. Удобнее всего устанавливать такую систему во время строительства или капитального ремонта. В готовом доме монтаж может потребовать поднятия уровня пола и значительных ремонтных работ.

Почему древняя корейская технология снова актуальна?

Ондол доказывает, что идея обогрева жилья снизу вовсе не нова. За тысячелетия изменились материалы, источники энергии и инженерные решения, но основной принцип остался прежним: нагретый пол постепенно передает тепло всему помещению.

Современные системы позволяют автоматизировать такой обогрев и при правильном проектировании полностью отказаться от радиаторов. Поэтому технология, которую корейцы использовали еще несколько тысяч лет назад, сегодня стала одним из популярных решений для комфортного отопления домов.