Украинцам с газовыми плитами советуют установить полезный прибор
- Сигнализаторы угарного газа важны для безопасности в помещениях с газовыми приборами, в частности во время блэкаута.
- Существуют различные типы сигнализаторов (инфракрасные, каталитические, полупроводниковые), которые реагируют на наличие газа и имеют свои плюсы и минусы.
В условиях блэкаута газ, как никогда, нужен для отопления, приготовления пищи и работы техники. Однако в случае утечки он может быть смертельно опасным. Чтобы избежать такой угрозы, используют сигнализатор угарного газа.
Это небольшое устройство, которое постоянно проверяет воздух в помещении. Если уровень угарного газа становится опасным, сигнализатор подает громкий звуковой сигнал и/или световое предупреждение, передает 24 Канал со ссылкой на tech.gas.
Смотрите также Сколько времени генератор может непрерывно работать во время блэкаута: ответ эксперта
Какой сигнализатор газа установить?
Есть несколько типов сигнализаторов.
- Инфракрасные
Сенсор излучает инфракрасные волны, которые изменяются при появлении примесей газа. Подают звуковой или световой сигнал при превышении концентрации СО или других газов (метан, хлор). Простые в установке. Среди минусов: могут ошибочно срабатывать, потребляют много энергии.
- Каталитические
Внутри есть емкость с электролитом, где молекулы газа вызывают химическую реакцию, что активирует сигнал. Плюсы: бюджетные, быстро реагируют, экономные по потреблению электроэнергии. Минусы: при повреждении корпуса возможна утечка химического вещества, требуют осторожности.
Полупроводниковые
Измеряют изменение электропроводности воздуха при появлении газа. Угольный фильтр защищает от пыли и дыма. Плюсы: точные и надежные, почти не ошибаются. Минусы: высокая стоимость, сложная установка.
Газовые сигнализаторы питаются от сети:
- от сети – более мощные, часто с резервом на случай отключения электричества;
- от батареек – удобные, можно переносить и брать с собой.
Сигнализаторы бывают совмещенные – реагируют на угарный газ и другие примеси, изменение температуры, дым, а также профильные – реагируют только на СО, дешевле и проще в установке.
Украинцам с газовыми плитами советуют установить сигнализатор газа / Фото Pexels
Где и как устанавливать сигнализатор?
Сигнализатор газа нужно ставить в каждой комнате, где есть газовые приборы, чтобы его сигнал был слышен во всем помещении.
- На потолке: в 30 сантиметрах от стены.
- На стене: не менее 15 сантиметров от потолка, выше дверей и окон.
- От газового прибора на расстоянии 1 – 3 метров.
Если в комнате нет плит, котлов или обогревателей, можно ставить датчик на уровне головы, чтобы вовремя обнаруживать опасные газы.
Совмещенные детекторы устанавливают на потолке. Профильные (только на СО) – на уровне дыхания, обычно 1 – 1,5 метра от пола. Беспроводные датчики можно переносить, брать с собой в кемпинг или просто ставить на стол или прикреплять скотчем, монтаж не обязателен.
Как пишет Crowcon, нельзя устанавливать сигнализаторы в изолированных или плохо проветриваемых помещениях, над открытым огнем, рядом с дверями, вытяжками, мойками или вентиляционными шахтами.
Сигнализаторы могут включать дополнительные возможности такие как:
- оповещение через смартфон или телефонный звонок;
- автоматический вызов аварийной службы, перекрытие газа, включение вентиляции (умные модели);
- тестирование работоспособности датчика;
- можно интегрировать с домашней сигнализацией для быстрого реагирования.
Современный рынок предлагает различные типы бытовых сигнализаторов, которые защищают жилье и коммерческие помещения. Надежные украинские производители: Ajax, Страж, Аист, Maxi. Все модели сертифицированы и доступны для покупки.
Как защитить газовый котел от поломки во время блэкаутов?
Из-за частых отключений и перепадов электричества газовые котлы могут выходить из строя. Ремонт электроники стоит намного дороже, чем профилактика.
В таких случаях поможет стабилизатор напряжения. Он защищает котел от: скачков и перенапряжения; резких падений напряжения, останавливающих котел; импульсных ударов, которые могут повредить плату управления.