Украинцам с газовыми плитами советуют установить полезный прибор

В условиях блэкаута газ, как никогда, нужен для отопления, приготовления пищи и работы техники. Однако в случае утечки он может быть смертельно опасным. Чтобы избежать такой угрозы, используют сигнализатор угарного газа.

Это небольшое устройство, которое постоянно проверяет воздух в помещении. Если уровень угарного газа становится опасным, сигнализатор подает громкий звуковой сигнал и/или световое предупреждение, передает 24 Канал со ссылкой на tech.gas.

Какой сигнализатор газа установить?

Есть несколько типов сигнализаторов.

Инфракрасные

Сенсор излучает инфракрасные волны, которые изменяются при появлении примесей газа. Подают звуковой или световой сигнал при превышении концентрации СО или других газов (метан, хлор). Простые в установке. Среди минусов: могут ошибочно срабатывать, потребляют много энергии.

Каталитические

Внутри есть емкость с электролитом, где молекулы газа вызывают химическую реакцию, что активирует сигнал. Плюсы: бюджетные, быстро реагируют, экономные по потреблению электроэнергии. Минусы: при повреждении корпуса возможна утечка химического вещества, требуют осторожности.

Полупроводниковые

Измеряют изменение электропроводности воздуха при появлении газа. Угольный фильтр защищает от пыли и дыма. Плюсы: точные и надежные, почти не ошибаются. Минусы: высокая стоимость, сложная установка.

Газовые сигнализаторы питаются от сети:

от сети – более мощные, часто с резервом на случай отключения электричества;

от батареек – удобные, можно переносить и брать с собой.

Сигнализаторы бывают совмещенные – реагируют на угарный газ и другие примеси, изменение температуры, дым, а также профильные – реагируют только на СО, дешевле и проще в установке.

Украинцам с газовыми плитами советуют установить сигнализатор газа / Фото Pexels

Где и как устанавливать сигнализатор?

Сигнализатор газа нужно ставить в каждой комнате, где есть газовые приборы, чтобы его сигнал был слышен во всем помещении.

На потолке: в 30 сантиметрах от стены.

На стене: не менее 15 сантиметров от потолка, выше дверей и окон.

От газового прибора на расстоянии 1 – 3 метров.

Если в комнате нет плит, котлов или обогревателей, можно ставить датчик на уровне головы, чтобы вовремя обнаруживать опасные газы.

Совмещенные детекторы устанавливают на потолке. Профильные (только на СО) – на уровне дыхания, обычно 1 – 1,5 метра от пола. Беспроводные датчики можно переносить, брать с собой в кемпинг или просто ставить на стол или прикреплять скотчем, монтаж не обязателен.

Как пишет Crowcon, нельзя устанавливать сигнализаторы в изолированных или плохо проветриваемых помещениях, над открытым огнем, рядом с дверями, вытяжками, мойками или вентиляционными шахтами.

Сигнализаторы могут включать дополнительные возможности такие как:

оповещение через смартфон или телефонный звонок;

автоматический вызов аварийной службы, перекрытие газа, включение вентиляции (умные модели);

тестирование работоспособности датчика;

можно интегрировать с домашней сигнализацией для быстрого реагирования.

Современный рынок предлагает различные типы бытовых сигнализаторов, которые защищают жилье и коммерческие помещения. Надежные украинские производители: Ajax, Страж, Аист, Maxi. Все модели сертифицированы и доступны для покупки.

Как защитить газовый котел от поломки во время блэкаутов?

Из-за частых отключений и перепадов электричества газовые котлы могут выходить из строя. Ремонт электроники стоит намного дороже, чем профилактика.

В таких случаях поможет стабилизатор напряжения. Он защищает котел от: скачков и перенапряжения; резких падений напряжения, останавливающих котел; импульсных ударов, которые могут повредить плату управления.