Вы наверняка замечали это отверстие на дверной ручке: для чего оно на самом деле нужно

Небольшую щель на дверной ручке или на декоративной накладке замка легко не заметить. Она может казаться просто частью дизайна, однако во многих дверных ручках это вполне функциональный элемент.

Иногда именно благодаря этой незаметной детали можно добраться до креплений ручки или снять декоративную накладку, пишет Yahoo Lifestyle.

Зачем производители оставляют щель?

В современных дверных ручках крепежные винты часто скрывают под декоративной накладкой, чтобы конструкция выглядела аккуратнее. Небольшая щель или выемка на ее краю служит своеобразной точкой доступа.

В нее можно вставить тонкий инструмент, чтобы осторожно поддеть декоративное кольцо или накладку. После ее снятия открываются винты, которыми ручка прикреплена к двери. Именно такой принцип описывают инструкции по ремонту дверной фурнитуры.

То есть это не случайный зазор и не производственный брак. Его предусмотрели для того, чтобы мастер или владелец мог получить доступ к креплению.



Зачем производители оставляют щель / Фото Unsplash

Но есть важный нюанс?

Не каждая щель возле дверного замка имеет одинаковое назначение. В некоторых моделях она может быть частью механизма аварийного открывания, особенно в замках для ванных комнат и других помещений, где предусмотрена экстренная разблокировка снаружи.

Поэтому прежде чем вставлять туда отвертку или другой предмет, стоит понять, какой именно тип фурнитуры установлен на дверях. А если щель расположена именно на декоративной накладке ручки, скорее всего, она нужна для ее снятия и доступа к креплениям.

Дверная фурнитура вообще полна подобных мелочей. Производители скрывают крепления, аварийные механизмы и элементы регулировки так, чтобы они не портили внешний вид дверей, но оставались доступными в случае необходимости.

Поэтому в следующий раз, когда увидите маленькую щель возле ручки, не спешите считать ее просто декоративным элементом – у нее вполне может быть конкретная практическая функция.