Иногда именно благодаря этой незаметной детали можно добраться до креплений ручки или снять декоративную накладку, пишет Yahoo Lifestyle.

Зачем производители оставляют щель?

В современных дверных ручках крепежные винты часто скрывают под декоративной накладкой, чтобы конструкция выглядела аккуратнее. Небольшая щель или выемка на ее краю служит своеобразной точкой доступа.

В нее можно вставить тонкий инструмент, чтобы осторожно поддеть декоративное кольцо или накладку. После ее снятия открываются винты, которыми ручка прикреплена к двери. Именно такой принцип описывают инструкции по ремонту дверной фурнитуры.

То есть это не случайный зазор и не производственный брак. Его предусмотрели для того, чтобы мастер или владелец мог получить доступ к креплению.

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Зачем производители оставляют щель / Фото Unsplash

Но есть важный нюанс?

Не каждая щель возле дверного замка имеет одинаковое назначение. В некоторых моделях она может быть частью механизма аварийного открывания, особенно в замках для ванных комнат и других помещений, где предусмотрена экстренная разблокировка снаружи.

Поэтому прежде чем вставлять туда отвертку или другой предмет, стоит понять, какой именно тип фурнитуры установлен на дверях. А если щель расположена именно на декоративной накладке ручки, скорее всего, она нужна для ее снятия и доступа к креплениям.

Дверная фурнитура вообще полна подобных мелочей. Производители скрывают крепления, аварийные механизмы и элементы регулировки так, чтобы они не портили внешний вид дверей, но оставались доступными в случае необходимости.

Поэтому в следующий раз, когда увидите маленькую щель возле ручки, не спешите считать ее просто декоративным элементом – у нее вполне может быть конкретная практическая функция.