Іноді саме завдяки цій непомітній деталі можна дістатися до кріплень ручки або зняти декоративну накладку, пише Yahoo Lifestyle.

Навіщо виробники залишають щілину?

У сучасних дверних ручках кріпильні гвинти часто ховають під декоративною накладкою, щоб конструкція мала акуратніший вигляд. Маленька щілина або виїмка на її краю слугує своєрідною точкою доступу.

У неї можна вставити тонкий інструмент, щоб обережно підчепити декоративне кільце чи накладку. Після її зняття відкриваються гвинти, якими ручка прикріплена до дверей. Саме такий принцип описують інструкції з ремонту дверної фурнітури.

Тобто це не випадковий проміжок і не недолік виробництва. Його передбачили для того, щоб майстер або власник міг отримати доступ до кріплення.

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Навіщо виробники залишають щілину / Фото Unsplash

Але є важливий нюанс?

Не кожна щілина біля дверного замка має однакове призначення. У деяких моделях вона може бути частиною механізму аварійного відкривання, особливо у замках для ванних кімнат та інших приміщень, де передбачене екстрене розблокування ззовні.

Тому перш ніж вставляти туди викрутку чи інший предмет, варто зрозуміти, який саме тип фурнітури встановлений на дверях. А якщо щілина розташована саме на декоративній накладці ручки, найімовірніше, вона потрібна для її зняття та доступу до кріплень.

Дверна фурнітура взагалі сповнена подібних дрібниць. Виробники ховають кріплення, аварійні механізми та елементи регулювання так, щоб вони не псували зовнішній вигляд дверей, але залишалися доступними за необхідності.

Тож наступного разу, коли побачите маленьку щілину біля ручки, не поспішайте вважати її просто декоративним елементом – у неї цілком може бути конкретна практична функція.