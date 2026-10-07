Горит долго и стоит в разы дешевле: какое топливо может заменить дрова и пеллеты
Высокая цена дров и древесных пеллет заставляет домовладельцев искать более доступные варианты отопления. Одним из таких решений может стать овес – его используют в качестве топлива в котлах, приспособленных для работы на агробиомассе, а стоить он может значительно дешевле, чем пеллеты.
В то же время такое топливо имеет свои особенности и подходит далеко не для каждой системы отопления. Действительно ли овес поможет сэкономить на отоплении и почему его нельзя просто засыпать в обычный котел – расскажет 24 Канал.
Почему овес стали рассматривать в качестве топлива?
Древесные пеллеты долгое время оставались популярным вариантом для автоматизированного отопления частных домов. Но с ростом их стоимости владельцы жилья начали обращать внимание на агробиомассу – зерно и другие сельскохозяйственные отходы.
Овес интересен тем, что его можно использовать в качестве твердого биотоплива при наличии соответствующего оборудования. При этом его цена может быть ниже стоимости сертифицированных древесных гранул. Как пишет WP.pl, тонна древесных пеллет может стоить около 17 700 – 21 200 гривен, тогда как тонна непищевого зерна – примерно 7 100 – 10 600 гривен. Разница действительно существенная. Но сравнивать только цену за тонну неправильно.
Сколько тепла дает овес?
Хорошо высушенный овес обладает теплотворной способностью примерно 15–17 мегаджоулей на килограмм. Для качественных древесных пеллет этот показатель обычно составляет около 16,5–18 мегаджоулей на килограмм и более. То есть зерно может обеспечивать сопоставимое количество тепла, однако из-за более низкой энергетической плотности его нужно сжечь больше.
По ориентировочным расчетам, для получения количества тепла, сопоставимого с одной тонной древесных пеллет, может потребоваться около 1,2 тонны овса. Поэтому реальную экономию нужно рассчитывать комплексно – с учетом цены топлива, его влажности, теплотворности, расхода и КПД конкретного котла.
Почему овес нельзя просто засыпать в пеллетный котел?
Именно здесь возникает главный нюанс. Зерно и древесные пеллеты обладают разными свойствами при сгорании. Зола от сельскохозяйственной биомассы может содержать больше:
- калия,
- фосфора,
- других минеральных веществ.
Из-за этого она может размягчаться и спекаться при более низких температурах, чем зола от качественной древесины. В результате вместо рыхлой золы могут образовываться твердые спеченные комки – шлаковые отложения. Они способны забивать отверстия горелки, ухудшать подачу воздуха и нарушать процесс горения.
Это означает, что котел, рассчитанный исключительно на древесные пеллеты, может работать с овсом нестабильно или вообще оказаться для него непригодным.