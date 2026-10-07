Горит долго и стоит в разы дешевле: какое топливо может заменить дрова и пеллеты

Высокая цена дров и древесных пеллет заставляет домовладельцев искать более доступные варианты отопления. Одним из таких решений может стать овес – его используют в качестве топлива в котлах, приспособленных для работы на агробиомассе, а стоить он может значительно дешевле, чем пеллеты.

В то же время такое топливо имеет свои особенности и подходит далеко не для каждой системы отопления. Действительно ли овес поможет сэкономить на отоплении и почему его нельзя просто засыпать в обычный котел – расскажет 24 Канал.

Почему овес стали рассматривать в качестве топлива?

Древесные пеллеты долгое время оставались популярным вариантом для автоматизированного отопления частных домов. Но с ростом их стоимости владельцы жилья начали обращать внимание на агробиомассу – зерно и другие сельскохозяйственные отходы.

Овес интересен тем, что его можно использовать в качестве твердого биотоплива при наличии соответствующего оборудования. При этом его цена может быть ниже стоимости сертифицированных древесных гранул. Как пишет WP.pl, тонна древесных пеллет может стоить около 17 700 – 21 200 гривен, тогда как тонна непищевого зерна – примерно 7 100 – 10 600 гривен. Разница действительно существенная. Но сравнивать только цену за тонну неправильно.

Почему овес стали рассматривать как топливо / Фото Unsplash

Сколько тепла дает овес?

Хорошо высушенный овес обладает теплотворной способностью примерно 15–17 мегаджоулей на килограмм. Для качественных древесных пеллет этот показатель обычно составляет около 16,5–18 мегаджоулей на килограмм и более. То есть зерно может обеспечивать сопоставимое количество тепла, однако из-за более низкой энергетической плотности его нужно сжечь больше.

По ориентировочным расчетам, для получения количества тепла, сопоставимого с одной тонной древесных пеллет, может потребоваться около 1,2 тонны овса. Поэтому реальную экономию нужно рассчитывать комплексно – с учетом цены топлива, его влажности, теплотворности, расхода и КПД конкретного котла.

Почему овес нельзя просто засыпать в пеллетный котел?

Именно здесь возникает главный нюанс. Зерно и древесные пеллеты обладают разными свойствами при сгорании. Зола от сельскохозяйственной биомассы может содержать больше:

калия,

фосфора,

других минеральных веществ.

Из-за этого она может размягчаться и спекаться при более низких температурах, чем зола от качественной древесины. В результате вместо рыхлой золы могут образовываться твердые спеченные комки – шлаковые отложения. Они способны забивать отверстия горелки, ухудшать подачу воздуха и нарушать процесс горения.

Это означает, что котел, рассчитанный исключительно на древесные пеллеты, может работать с овсом нестабильно или вообще оказаться для него непригодным.