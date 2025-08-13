Видео, на котором пара делает удивительное открытие всего через несколько минут после получения ключей от своего нового дома, стало вирусным в тикток и собрало более 3,7 миллиона просмотров.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, момент зафиксировала 25-летняя Морган Тейт, что переехала в новое жилье со своим парнем. Что нашла пара, рассказываем дальше.

Какое открытие сделала пара в новом доме?

На видео видно, как парень Морган, Эрик, с которым она купила дом, разрезает ковровое покрытие. Под ним пара находит хорошие деревянные полы, которые лишь немного нуждаются в реставрации.

Девушка говорит, что хотела снять ковер, потому что она ненавидит грязь и идею иметь чужое покрытие на полу в своем доме, которое невозможно полностью отмыть. Однако они совсем не ожидали найти красивый старинный пол под ним.

Как выглядит пол: смотрите видео

Морган добавляет, что они еще не переехали в свой новый дом и до сих пор работают над ним, прежде чем обустроиться. Пара пока не начала реконструкцию, ведь до сих пор исследует жилье.

Пользователи социальных сетей тем временем поражены находкой пары. "Поздравляю! Какой замечательный сюрприз под ковром!", "Лучшее ощущение", "Так захватывающе", – писали люди.

