Супруги наткнулись на удивительную находку в собственном доме. Годами пара не обращала на нее внимание.

В 2020 году 34-летний Джеймс Орриго с женой переехали в свой дом в штате Мэн. Они были уверены, что знают каждый уголок нового дома. Но несколько лет спустя обычное летнее барбекю превратилось в открытие, достойное страниц детективного романа, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что нашли в доме супруги из Мену?

Мы готовили с друзьями и вдруг заметили странное маленькое окно над нашей кухней. Но над кухней нет комнат, поэтому нам стало интересно,

– поделился началом увлекательной истории Джеймс.

По его словам, они вместе с друзьями решили подробнее осмотреть, куда ведет то маленькое окошко.

Сначала им казалось, что окошко декоративное, пока Орриго не понял, что его закрутили шурупами изнутри. Собравшись с духом, он разбил стекло, открутил раму и залез внутрь. Там он обнаружил целую комнату, изолированную и невидимую из остального дома.

Вдруг у нас появилась целая тайная комната, о которой мы понятия не имели. Мы все очень обрадовались и начали мечтать: а может, там спрятан клад? Или по крайней мере дополнительное место для хранения – чего нам так не хватает с четырьмя детьми, собакой и курами,

– поделился эмоциями мужчина.

Орриго рассказал о своей находке в видео в Instagram. Пользователи сразу начали активно комментировать.

Супруги нашли тайную комнату: смотрите видео

"Это не просто чердак, а вполне пригодная для жизни комната после ремонта. Какая замечательная находка!", – написал один из них.

Оставлять комнату пустой супруги не собираются. "Мы превращаем ее в тайник в морском стиле – с секретными проходами, потайными отделениями и мелкими деталями, пробуждающими воображение", – сказал Орриго. Для него этот проект имеет и личное значение: его дед и прадед были столярами и любили скрытые детали.

