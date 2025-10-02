Подружжя натрапило на дивовижну знахідку у власному будинку. Роками пара не звертала на неї увагу.

У 2020 році 34-річний Джеймс Орріго з дружиною переїхали до свого будинку в штаті Мен. Вони були впевнені, що знають кожен куточок нової оселі. Але кілька років потому звичайне літнє барбекю перетворилося на відкриття, гідне сторінок детективного роману, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що знайшло у будинку подружжя з Мену?

Ми готували з друзями й раптом помітили дивне маленьке вікно над нашою кухнею. Але ж над кухнею немає кімнат, тож нам стало цікаво,

– поділився початком захопливої історії Джеймс .

За його словами, вони разом із друзями вирішили детальніше оглянути, куди веде те маленьке віконце.

Спершу їм видавалося, що віконце декоративне, аж поки Орріго не зрозумів, що його закрутили шурупами зсередини. Зібравшись із духом, він розбив скло, відкрутив раму й заліз усередину. Там він виявив цілу кімнату, ізольовану та невидиму з решти будинку.

Раптом у нас з'явилася ціла таємна кімната, про яку ми й гадки не мали. Ми всі страшенно зраділи й почали мріяти: а може, там захований скарб? Або принаймні додаткове місце для зберігання – чого нам так бракує з чотирма дітьми, собакою і курями,

– поділився емоціями чоловік.

Орріго розповів про свою знахідку у відео в Instagram. Користувачі одразу почали активно коментувати.

Подружжя знайшло таємну кімнату: дивіться відео

"Це не просто горище, а цілком придатна для життя кімната після ремонту. Яка чудова знахідка!", – написав один із них.

Залишати кімнату порожньою подружжя не збирається. "Ми перетворюємо її на схованку в морському стилі – з секретними проходами, потаємними відділеннями та дрібними деталями, що пробуджують уяву", – сказав Орріго. Для нього цей проєкт має й особисте значення: його дід та прадід були столярами й любили приховані деталі.

