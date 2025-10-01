Об этом он рассказал изданию Daily record, передает 24 Канал.
Как использовать шторы и жалюзи для сохранения тепла?
По словам Гаррисона, окна являются одними из главных источников теплопотерь в доме. Он советует правильно использовать шторы и жалюзи:
- днем – держать их открытыми, чтобы солнечный свет естественно прогревало комнаты;
- вечером – закрывать, создавая своеобразный барьер, который удерживает тепло внутри.
Тяжелые шторы дают лучшую изоляцию, особенно в домах со старыми окнами или одинарным стеклом. Если совместить шторы и жалюзи, это значительно уменьшит сквозняки и утечку тепла,
– объяснил эксперт.
Где еще убегает тепло?
Кроме окон, как пишет U.S. Department of Energy, холод может проникать через замочные скважины, вентиляционные отверстия, электрические розетки и щели вокруг дверей. Гаррисон советует обратить внимание на простые и доступные решения:
- использование уплотнителей и герметика;
- установка крышек на розетки;
- защита от сквозняков для дверей.
Как использовать шторы для сохранения тепла в доме / Фото Unsplash
Такие несложные шаги помогут снизить расходы на отопление в сезон, когда счета за энергоносители традиционно растут.
Какие приемы помогут лучше обогреть дом?
- В современных условиях постоянного роста стоимости коммунальных услуг многие ищут способы сохранить тепло дома без лишних затрат.
- Среди эффективных решений – использование естественного светаднем стоит открывать шторы, чтобы впускать солнечное тепло, а вечером закрывать их для сохранения накопленного тепла.
- Важным шагом является устранение сквозняков через окна, двери или щели в стенах с помощью уплотнителей и изоляции.