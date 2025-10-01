Об этом он рассказал изданию Daily record, передает 24 Канал.

Смотрите также Что учесть во время ремонта, чтобы облегчить уборку: советы экспертов

Как использовать шторы и жалюзи для сохранения тепла?

По словам Гаррисона, окна являются одними из главных источников теплопотерь в доме. Он советует правильно использовать шторы и жалюзи:

днем – держать их открытыми, чтобы солнечный свет естественно прогревало комнаты;

вечером – закрывать, создавая своеобразный барьер, который удерживает тепло внутри.

Тяжелые шторы дают лучшую изоляцию, особенно в домах со старыми окнами или одинарным стеклом. Если совместить шторы и жалюзи, это значительно уменьшит сквозняки и утечку тепла,

– объяснил эксперт.

Где еще убегает тепло?

Кроме окон, как пишет U.S. Department of Energy, холод может проникать через замочные скважины, вентиляционные отверстия, электрические розетки и щели вокруг дверей. Гаррисон советует обратить внимание на простые и доступные решения:

использование уплотнителей и герметика;

установка крышек на розетки;

защита от сквозняков для дверей.



Как использовать шторы для сохранения тепла в доме / Фото Unsplash

Такие несложные шаги помогут снизить расходы на отопление в сезон, когда счета за энергоносители традиционно растут.

Какие приемы помогут лучше обогреть дом?