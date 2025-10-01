Своими секретами поделились эксперты Degnan, передает 24 Канал.

Смотрите также "Шестая стена": как пол становится новым элементом дизайна интерьера

Что учесть во время ремонта?

Выбор материалов для легкой очистки

Плиты из кварца или акрила: Эти материалы имеют непористую поверхность, что предотвращает накопление грязи и бактерий. Они легко очищаются с помощью мыла и воды.

Эти материалы имеют непористую поверхность, что предотвращает накопление грязи и бактерий. Они легко очищаются с помощью мыла и воды. Виниловый или ламинатный пол: Эти материалы устойчивы к пятнам и царапинам, что делает их идеальными для зон с высокой нагрузкой.

Дизайн для удобной уборки

Шкафы от пола до потолка: Такие конструкции уменьшают количество пылесборников, например верхние полки, и обеспечивают больше места для хранения.

Такие конструкции уменьшают количество пылесборников, например верхние полки, и обеспечивают больше места для хранения. Гладкие поверхности без выступов: Выбор мебели и фурнитуры без ручек или со встроенными механизмами открывания упрощает процесс уборки.



Встроенная мебель / Фото Unsplash

Выбор бытовой техники для легкого ухода

Бытовая техника с функцией самоочистки: издание "Добрые новости" пишет, что режим самоочистки есть в стиральных машинах. Это настоящее спасение для тех, кто не хочет тратить время на ручное мытье барабана.

издание "Добрые новости" пишет, что режим самоочистки есть в стиральных машинах. Это настоящее спасение для тех, кто не хочет тратить время на ручное мытье барабана. Мебель с водоотталкивающими свойствами: Выбор мебели, обитой материалами, отталкивающими воду, помогает сохранять ее чистой и ухоженной.

Планируя ремонт, стоит учитывать не только эстетические и функциональные аспекты, но и будущую уборку. Выбор соответствующих материалов, конструкций и техники может значительно облегчить процесс ухода за домом. Инвестируя в качественные и удобные в уходе решения, вы сэкономите время и усилия в будущем.

Какие тренды в дизайне потеряют актуальность?