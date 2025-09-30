И сегодня, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, в центре внимания оказалась другая поверхность – пол. Долгое время его считали второстепенным элементом интерьера, однако современные тенденции доказывают обратное – правильно выбранный и окрашенный пол способен изменить атмосферу во всем доме. Как сделать его стильным акцентом, рассказываем далее.
Как стильно оформить пол?
Нейтральные тона
Для тех, кто не готов сразу экспериментировать, отличным решением станет пол в спокойных оттенках. Он создает гармоничный поток цвета и визуально расширяет комнату, особенно если повторить оттенок на стенах.
Светлые и яркие цвета
Окрашенный в светлые тона пол усиливает естественное освещение, отражая его на стены. Это решение особенно эффективно в помещениях с большими окнами.
Полосы
Полосатый рисунок добавляет комнате динамики и оригинальности. Он может стать альтернативой ковру и одновременно внести в пространство легкость и игривость.
Шахматная доска
Классический узор, который выглядит актуально в любом интерьере. Сочетание двух цветов создает уютную и одновременно стильную атмосферу.
Фальшивые детали
Рисунки на полу могут имитировать дорожку или ковер. Это удобно, ведь их легко менять в зависимости от настроения – достаточно нескольких новых мазков кисти.
Как может выглядеть окрашенный пол: смотрите фото
Когда покраска пола является особенно удачным решением?
Как пишет Better Homes & Gardens, покраска пола может стать не только стильным, но и практичным решением. Есть несколько ситуаций, когда этот вариант особенно уместен:
- В домах с сочетанием старого и нового. Если у вас есть историческое жилье с хорошими аутентичными полами, их лучше оставить. Зато новые пристройки или замененные участки пола можно смело красить – так они гармонично впишутся в пространство.
- В темных комнатах с недостатком света. Белый или светлый пол поможет отражать свет и сделает пространство визуально больше и светлее. Это особенно актуально для маленьких комнат или помещений с окнами на север.
- Когда пол слишком тонкий для реставрации. Если доски уже нельзя еще раз отшлифовать, покраска становится способом сохранить их и одновременно обновить вид.
- В новостройках без характера. Крашеный пол поможет добавить шарма – от классической шахматной доски до декоративной каймы или акцентных полос. Это недорогой и быстрый способ персонализировать интерьер.
Какой пол способен испортить дом?
Не все дизайнерские решения одинаково практичны. К примеру, некоторых вариантов напольного покрытия лучше избегать, ведь на них всегда видно грязь и потертости.
В частности, глянцевые темные твердые породы дерева и вообще любое глянцевое покрытие подчеркивает повреждения и загрязнения и требует тщательного ухода.