И сегодня, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, в центре внимания оказалась другая поверхность – пол. Долгое время его считали второстепенным элементом интерьера, однако современные тенденции доказывают обратное – правильно выбранный и окрашенный пол способен изменить атмосферу во всем доме. Как сделать его стильным акцентом, рассказываем далее.

К теме Кирпичный пол в доме: что стоит знать перед установкой: как правильно выбрать и покрасить пол

Как стильно оформить пол?

Нейтральные тона

Для тех, кто не готов сразу экспериментировать, отличным решением станет пол в спокойных оттенках. Он создает гармоничный поток цвета и визуально расширяет комнату, особенно если повторить оттенок на стенах.

Светлые и яркие цвета

Окрашенный в светлые тона пол усиливает естественное освещение, отражая его на стены. Это решение особенно эффективно в помещениях с большими окнами.

Полосы

Полосатый рисунок добавляет комнате динамики и оригинальности. Он может стать альтернативой ковру и одновременно внести в пространство легкость и игривость.

Шахматная доска

Классический узор, который выглядит актуально в любом интерьере. Сочетание двух цветов создает уютную и одновременно стильную атмосферу.

Фальшивые детали

Рисунки на полу могут имитировать дорожку или ковер. Это удобно, ведь их легко менять в зависимости от настроения – достаточно нескольких новых мазков кисти.

Как может выглядеть окрашенный пол: смотрите фото

Когда покраска пола является особенно удачным решением?

Как пишет Better Homes & Gardens, покраска пола может стать не только стильным, но и практичным решением. Есть несколько ситуаций, когда этот вариант особенно уместен:

В домах с сочетанием старого и нового. Если у вас есть историческое жилье с хорошими аутентичными полами, их лучше оставить. Зато новые пристройки или замененные участки пола можно смело красить – так они гармонично впишутся в пространство.

В темных комнатах с недостатком света. Белый или светлый пол поможет отражать свет и сделает пространство визуально больше и светлее. Это особенно актуально для маленьких комнат или помещений с окнами на север.

Когда пол слишком тонкий для реставрации. Если доски уже нельзя еще раз отшлифовать, покраска становится способом сохранить их и одновременно обновить вид.

В новостройках без характера. Крашеный пол поможет добавить шарма – от классической шахматной доски до декоративной каймы или акцентных полос. Это недорогой и быстрый способ персонализировать интерьер.

Какой пол способен испортить дом?

Не все дизайнерские решения одинаково практичны. К примеру, некоторых вариантов напольного покрытия лучше избегать, ведь на них всегда видно грязь и потертости.

В частности, глянцевые темные твердые породы дерева и вообще любое глянцевое покрытие подчеркивает повреждения и загрязнения и требует тщательного ухода.