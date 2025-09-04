Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, есть несколько вещей, которые следует учесть заранее, выбирая такой пол. Что нужно знать о кирпичных полах для внутренних помещений, рассказываем далее.

Что стоит знать о полу из кирпича?

Долговечность

Одним из главных преимуществ кирпичного пола является его устойчивость к износу. Он выдерживает интенсивную нагрузку и одновременно с годами сохраняет свою привлекательность.

Монтаж и особенности эксплуатации

Укладка кирпичного пола происходит подобно монтажу плитки: важным является ровное основание и защита от влаги. В то же время кирпич имеет естественные впадины и неровности, которые могут делать мебель неустойчивой. В жилых комнатах это можно компенсировать толстым ковром, тогда как в прихожей или кухне такая особенность не всегда будет ощутимой.

Выбор отделки

Готовый пол можно покрыть глянцевым или матовым финишем. Глянец подчеркивает фактуру, но также делает более заметными мелкие дефекты, тогда как матовое покрытие лучше скрывает следы износа и грязи, однако требует более сложного ухода.

Как выглядит кирпичный пол: смотрите фото

Уход и герметизация

Кирпич является пористым материалом, поэтому он нуждается в герметике, чтобы не впитывать влагу. Его необходимо обновлять каждые несколько лет, чтобы пол оставался защищенным. А также следует учитывать, что в помещениях с высокой влажностью – ванных или прачечных – кирпичное покрытие может создавать дополнительные проблемы.

Кроме того, она довольно чувствительна к уходу. Лучше использовать нейтральные моющие средства и жесткую щетку для удаления грязи.

Стоимость

Цена кирпичного пола делает его дороже винила или ламината, но не более дорогостоящим за паркет или керамическую плитку. При этом долговечность материала компенсирует первоначальные затраты. При надлежащем уходе такой пол прослужит десятилетиями.

Как выбирать пол для дома?

Выбор нового пола – это одно из самых сложных решений во время ремонта. Не все варианты покрытия одинаково практичны и не все соответствуют требованиям или бюджету.

Кроме того, некоторые типы пола, хотя и эстетические и красивые, имеют тенденцию притягивать грязь, пыль и оставляют пятна обуви, поэтому их лучше избегать.