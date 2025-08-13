Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, некоторые типы пола, хотя и эстетические и красивые, имеют тенденцию притягивать грязь, пыль и следы обуви. Каких покрытий лучше избегать, рассказываем далее.

К теме Будет выглядеть как новая: 3 способа обновить деревянный пол

От какого пола лучше отказаться?

Глянцевые темные твердые породы дерева

Большинство дизайнеров говорят, что глянцевые твердые породы древесины – это вариант напольного покрытия, которого следует избегать. Хотя они могут выглядеть элегантно и изысканно, они подчеркивают каждую пылинку, след и царапину, особенно в местах с высокой проходимостью или в домах с детьми или домашними животными.

Любое глянцевое покрытие

Любой глянцевый пол потребует тщательного ухода. Независимо от того, это ламинат, плитка или паркет, они могут сначала выглядеть роскошно, но они как магниты притягивают пыль, грязь, оставляют следы от ног и потертости.

Не весь красивый пол на самом деле является практичным / Фото Freepik

Полированный бетон

Такой пол – это большая ошибка. Полированный темный бетон может выглядеть гладко, но каждая полоса и пятно от воды на нем выделяются.

Сплошная белая плитка

Обычная белая плитка может казаться выгодным и стильным решением, но на самом деле она может сделать грязь и потертости невозможными для игнорирования.

Глянцевый мрамор

Глянцевые мраморные полы могут выглядеть довольно роскошно, но они требуют тщательной очистки и не является самым долговечным выбором.

К слову, важен не только выбор материала. Є цвета пола, которых лучше избегать в ежедневном быту, ведь это непрактичное решение.