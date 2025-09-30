Та сьогодні, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, у центрі уваги опинилася інша поверхня – підлога. Довгий час її вважали другорядним елементом інтер’єру, однак сучасні тенденції доводять протилежне – правильно обрана й пофарбована підлога здатна змінити атмосферу в усьому домі. Як зробити її стильним акцентом, розповідаємо далі.

Як стильно оформити підлогу?

Нейтральні тони

Для тих, хто не готовий одразу експериментувати, чудовим рішенням стане підлога у спокійних відтінках. Вона створює гармонійний потік кольору та візуально розширює кімнату, особливо якщо повторити відтінок на стінах.

Світлі та яскраві кольори

Пофарбована у світлі тони підлога підсилює природне освітлення, відбиваючи його на стіни. Це рішення особливо ефективне у приміщеннях із великими вікнами.

Смуги

Смугастий малюнок додає кімнаті динаміки та оригінальності. Він може стати альтернативою килима й водночас внести у простір легкість і грайливість.

Шахова дошка

Класичний візерунок, який виглядає актуально у будь-якому інтер’єрі. Поєднання двох кольорів створює затишну й водночас стильну атмосферу.

Фальшиві деталі

Малюнки на підлозі можуть імітувати доріжку чи килим. Це зручно, адже їх легко змінювати залежно від настрою – достатньо кількох нових мазків пензля.

Як може виглядати пофарбована підлога: дивіться фото

Коли фарбування підлоги є особливо вдалим рішенням?

Як пише Better Homes & Gardens, фарбування підлоги може стати не лише стильним, а й практичним рішенням. Є кілька ситуацій, коли цей варіант особливо доречний:

У будинках із поєднанням старого та нового. Якщо у вас є історичне житло з гарними автентичними підлогами, їх краще залишити. Зате нові прибудови чи замінені ділянки підлоги можна сміливо фарбувати – так вони гармонійніше впишуться у простір.

У темних кімнатах із браком світла. Біла або світла підлога допоможе відбивати світло й зробить простір візуально більшим і світлішим. Це особливо актуально для маленьких кімнат або приміщень із вікнами на північ.

Коли підлога занадто тонка для реставрації. Якщо дошки вже не можна ще раз відшліфувати, фарбування стає способом зберегти їх і водночас оновити вигляд.

У новобудовах без характеру. Фарбована підлога допоможе додати шарму – від класичної шахівниці до декоративної облямівки чи акцентних смуг. Це недорогий і швидкий спосіб персоналізувати інтер’єр.

Яка підлога здатна зіпсувати дім?

Не всі дизайнерські рішення є однаково практичними. До прикладу, деяких варіантів підлогового покриття краще уникати, адже на них завжди видно бруд і потертості.

Зокрема, глянцеві темні тверді породи дерева та загалом будь-яке глянцеве покриття підкреслює пошкодження та забруднення й потребує ретельного догляду.