Своїми секретами поділилися експерти Degnan, передає 24 Канал.

Що врахувати під час ремонту?

Вибір матеріалів для легкого очищення

Плити з кварцу або акрилу: Ці матеріали мають непористу поверхню, що запобігає накопиченню бруду та бактерій. Вони легко очищуються за допомогою мила та води.

Вінілова або ламінатна підлога: Ці матеріали стійкі до плям та подряпин, що робить їх ідеальними для зон з високим навантаженням.

Дизайн для зручного прибирання

Шафи від підлоги до стелі: Такі конструкції зменшують кількість пилозбірників, як-от верхні полиці, та забезпечують більше місця для зберігання.

Гладкі поверхні без виступів: Вибір меблів та фурнітури без ручок або з вбудованими механізмами відкривання спрощує процес прибирання.



Вбудовані меблі / Фото Unsplash

Вибір побутової техніки для легкого догляду

Побутова техніка з функцією самоочищення: видання "Добрі новини" пише, що режим самоочищення є у пральних машинах. Це справжній порятунок для тих, хто не хоче витрачати час на ручне миття барабана.

Меблі з водовідштовхувальними властивостями: Вибір меблів, оббитих матеріалами, що відштовхують воду, допомагає зберігати їх чистими та доглянутими.

Плануючи ремонт, варто враховувати не лише естетичні та функціональні аспекти, а й майбутнє прибирання. Вибір відповідних матеріалів, конструкцій та техніки може значно полегшити процес догляду за домом. Інвестуючи в якісні та зручні у догляді рішення, ви зекономите час та зусилля в майбутньому.

