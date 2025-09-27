Однажды вечером супруги заподозрили, что с потолком в спальне что-то не так. Оказалось, их предположения были не напрасными.

Своим опытом пара поделилась в Instagram. Все началось с того, что жена вдруг заметила, что потолок в спальне ниже чем в коридоре, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что скрывалось за потолком?

Пара заинтересовалась, что может быть за подвесными плитами, и решила проверить. И не ошиблась – над ними оказался более высокий и хорошо сохранившийся настоящий потолок.

Мы не знали наверняка, что именно найдем за этими плитами, но очень рады, что потолок сохранился в хорошем состоянии!,

– написали супруги, добавив, что тайно надеялись найти оригинальный лепной карниз.

Хотя карниза и не нашли, зато дополнительная высота стала хорошим бонусом для ремонта. Супруги начали снимать плитки и открывать себе больше пространства.

Видео со скрытым потолком быстро набрало тысячи просмотров и сотни лайков в Instagram. "Подождите, зачем вообще кто-то снижал потолок?" – спросил один из комментаторов. Другой написал: "Это так круто! Пространство станет намного больше, когда все снимете!".

Что супруги обнаружили за потолком: смотрите видео

Что нашла киевлянка под плиткой в "хрущевке"?

Пользовательница Threads рассказала, что во время ремонта в квартире в "хрущевке" под плиткой на полу она обнаружила настоящую трещину.

Каменный пол, что был скрыт под плиткой, имел большую впадину, напоминающую яму.