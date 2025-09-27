Одного вечора подружжя запідозрило, що зі стелею у спальні щось не так. Виявилося, їхні припущення були не даремними.

Своїм досвідом пара поділилася в Instagram. Усе почалося з того, що дружина раптом помітила, що стеля у спальні нижча ніж в коридорі, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що ховалося за стелею?

Пара зацікавилася, що може бути за підвісними плитами, й вирішила перевірити. І не помилилася – над ними виявилася вища та добре збережена справжня стеля.

Ми не знали напевно, що саме знайдемо за цими плитами, але дуже раді, що стеля збереглася в гарному стані!,

– написало подружжя, додавши, що таємно сподівалися знайти оригінальний ліпний карниз.

Хоч карнизу й не знайшли, зате додаткова висота стала гарним бонусом для ремонту. Подружжя почало знімати плитки й відкривати собі більше простору.

Відео із прихованою стелею швидко набрало тисячі переглядів і сотні вподобань в Instagram. "Почекайте, навіщо взагалі хтось знижував стелю?" – запитав один із коментаторів. Інший написав: "Це так круто! Простір стане набагато більшим, коли все знімете!".

Що подружжя виявило за стелею: дивіться відео

Що знайшла киянка під плиткою у "хрущовці"?

Користувачка Threads розповіла, що під час ремонту у квартирі в "хрущовці" під плиткою на підлозі вона виявила справжню тріщину.

Кам'яна підлога, що була прихована під плиткою, мала велику западину, що нагадує яму.