Оригинальное пасхальное украшение: как сделать цветочную вазу из моркови

На первый взгляд, морковь вряд ли ассоциируется с декором или оформлением праздничного стола. Но именно этот скромный овощ может стать основой уникальной пасхальной композиции.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, все, что для этого нужно – несколько сырых морковок, цветы и немного фантазии. Как сделать такое украшение, рассказываем далее.

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Цветочная композиция с овощным акцентом

Идея проста: создать вазу из моркови, которая станет необычным элементом пасхального убранства. Она сочетает любимые праздничные мотивы – весенние цветы и морковь, напоминающую о пасхальном кролике. При этом стеклянная ваза все же остается частью декора – в нее вставляется морковь, которая держит цветы.

Чтобы воплотить этот замысел, понадобится до десятка морковок – точное количество зависит от размера вазы и количества цветов. В морковке вырезаются небольшие отверстия, в которые вставляются стебли цветов – тюльпанов, нарциссов, лилий или даже веточек гипсофилы. Это превращает овощи в настоящие мини-вазочки, в которых расцветают весенние букеты.

Как выглядит морковная композиция: смотрите видео

Как сделать морковную вазу из моркови

Первым шагом удалите ботву, аккуратно обрежьте основу моркови, чтобы ее было легче сверлить. Используйте нож или тонкое сверло, чтобы сделать отверстие для стебля.

Большие морковки с толстой основой лучше подойдут для цветов с грубыми стеблями, например каллы. Для тонких – можно выбрать меньшие овощи.

Перед использованием морковь нужно хорошо вымыть, удалить мелкие корешки, но не очищать кожуру полностью – ее текстура добавляет композиции натуральности.

Когда овощи будут готовы, готовую морковь вставьте в прозрачную вазу корешками вниз. В каждое отверстие налейте немного воды и вставьте цветы.

Чтобы сделать композицию еще интереснее, можно использовать не только оранжевую морковь, но и разноцветную – фиолетовую, желтую, белую. Такой "овощной букет" будет выглядеть еще ярче.

Кстати, использовать в хозяйстве можно не только морковь. Черствый хлеб можно применять для полезных дел дома.