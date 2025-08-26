Печное отопление все чаще вызывает интерес у владельцев домов и иногда даже жителей квартир, ведь оно позволяет не переживать из-за отсутствия тепла в случае непредвиденных обстоятельств.

Что следует учитывать перед тем, как рассматривать для себя такой вариант, 24 Канал спросил у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.

Что надо знать перед тем, как строить печку дома?

В первую очередь, как говорит Юрий Мартыняк, – стоит рассмотреть проектирование дымохода дома.

Надо, чтобы дымоход был в центре всех комнат, где планируют ставить печь. Если дом, к примеру, имеет 3 комнаты, то обязательно дымоход должен быть в пространстве между тремя комнатами,

– объясняет мужчина.

Также мастер добавляет, что для печки должен быть хороший и надежный фундамент. Кроме того, лучше, чтобы комната была закрытого типа, поскольку печное отопление не любит сквозняков.

Строительство печки требует подготовки / Фото Юрий Мартыняк

Желательно тоже выбрать такое место для печки, чтобы оно позволяло равномерное прогревание комнаты, чтобы там не было закоулков, которые будут задерживать тепло,

– отмечает Юрий Мартыняк.

Напоследок он обращает внимание на дизайн. По словам мастера, печь сегодня – это элементы интерьера, поэтому стоит подумать, сможет ли она удачно дополнить уже имеющееся пространство.

К слову, печки имеют достаточно преимуществ, чтобы найти причины смело выбрать печь для отопления.