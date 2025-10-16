Привычка оставлять крышку унитаза открытой кажется мелочью, но именно она может создать настоящее "микробное облако" в ванной комнате. Частицы воды с бактериями поднимаются в воздух, оседают на полотенцах, косметике, зубных щетках и даже попадают в легкие.

Почему опасно оставлять крышку унитаза открытой – рассказали специалисты издания aol, передает 24 Канал.

В чем опасность открытой крышки унитаза?

Невидимые микрокапли – главная угроза. Во время смывания микроскопические капли из унитаза поднимаются на высоту до 1,2 метра. Они оседают на полотенцах, зубных щетках и косметике – то есть на всем, что обычно расположено рядом.

Даже если унитаз не используется, держать крышку открытой опасно, ведь внутри могут развиваться грибок и бактерии.

Почему лучше держать крышку унитаза закрытой?

Контроль запаха

Как пишет Microbiology Society, влага, плесень и проблемы с сантехникой могут вызывать неприятный запах. Закрытая крышка помогает удерживать запахи внутри. А регулярная чистка – предотвращает их появление.

Безопасность детей

Малыши часто интересуются всем вокруг, и открытый унитаз может стать опасным. Ребенок может полезть туда руками или даже упасть. Лучше установить специальный замок на крышку.

Безопасность домашних животных

Многие собаки и коты пьют воду из унитаза, что чревато инфекциями. Вода содержит микробы, которые животные потом могут разнести по квартире. Закрытая крышка – самый простой способ уберечь любимцев.



В чем опасность открытой крышки унитаза / Фото Unsplash

Какие вещи нельзя держать в ванной?