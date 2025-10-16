Звичка залишати кришку унітаза відкритою здається дрібницею, але саме вона може створити справжню "мікробну хмару" у ванній кімнаті. Частинки води з бактеріями піднімаються у повітря, осідають на рушниках, косметиці, зубних щітках і навіть потрапляють у легені.

Чому небезпечно залишати кришку унітаза відкритою – розповіли фахівці видання aol, передає 24 Канал.

У чому небезпека відкритої кришки унітаза?

Невидимі мікрокраплі – головна загроза. Під час змивання мікроскопічні краплі з унітаза піднімаються на висоту до 1,2 метра. Вони осідають на рушниках, зубних щітках і косметиці – тобто на всьому, що зазвичай розташоване поруч.

Навіть якщо унітаз не використовується, тримати кришку відкритою небезпечно, адже всередині можуть розвиватися грибок і бактерії.

Чому краще тримати кришку унітаза закритою?

Контроль запаху

Як пише Microbiology Society, волога, цвіль і проблеми з сантехнікою можуть спричиняти неприємний запах. Закрита кришка допомагає утримувати запахи всередині. А регулярне чищення – запобігає їх появі.

Безпека дітей

Малюки часто цікавляться всім навколо, і відкритий унітаз може стати небезпечним. Дитина може полізти туди руками або навіть упасти. Краще встановити спеціальний замок на кришку.

Безпека домашніх тварин

Багато собак і котів п'ють воду з унітаза, що загрожує інфекціями. Вода містить мікроби, які тварини потім можуть рознести по квартирі. Закрита кришка – найпростіший спосіб уберегти улюбленців.



У чому небезпека відкритої кришки унітаза / Фото Unsplash

Які речі не можна тримати у ванній?