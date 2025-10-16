Укр Рус
Дім Затишний дім Це роблять майже всі: яка шкідлива звичка у ванній несе небезпеку всій родині
16 жовтня, 06:40
2

Це роблять майже всі: яка шкідлива звичка у ванній несе небезпеку всій родині

Альона Захарова
Основні тези
  • Звичка залишати кришку унітаза відкритою може створити "мікробну хмару", що осідає на речах у ванній кімнаті, як-от рушники та зубні щітки.
  • Закрита кришка унітаза допомагає контролювати запахи, забезпечує безпеку дітей і домашніх тварин, запобігаючи поширенню інфекцій.

Звичка залишати кришку унітаза відкритою здається дрібницею, але саме вона може створити справжню "мікробну хмару" у ванній кімнаті. Частинки води з бактеріями піднімаються у повітря, осідають на рушниках, косметиці, зубних щітках і навіть потрапляють у легені.

Чому небезпечно залишати кришку унітаза відкритою – розповіли фахівці видання aol, передає 24 Канал. 

У чому небезпека відкритої кришки унітаза?

Невидимі мікрокраплі – головна загроза. Під час змивання мікроскопічні краплі з унітаза піднімаються на висоту до 1,2 метра. Вони осідають на рушниках, зубних щітках і косметиці – тобто на всьому, що зазвичай розташоване поруч.

Навіть якщо унітаз не використовується, тримати кришку відкритою небезпечно, адже всередині можуть розвиватися грибок і бактерії. 

Чому краще тримати кришку унітаза закритою?

  • Контроль запаху 

Як пише Microbiology Society, волога, цвіль і проблеми з сантехнікою можуть спричиняти неприємний запах. Закрита кришка допомагає утримувати запахи всередині. А регулярне чищення – запобігає їх появі. 

  • Безпека дітей 

Малюки часто цікавляться всім навколо, і відкритий унітаз може стати небезпечним. Дитина може полізти туди руками або навіть упасти. Краще встановити спеціальний замок на кришку. 

  • Безпека домашніх тварин 

Багато собак і котів п'ють воду з унітаза, що загрожує інфекціями. Вода містить мікроби, які тварини потім можуть рознести по квартирі. Закрита кришка – найпростіший спосіб уберегти улюбленців.


У чому небезпека відкритої кришки унітаза / Фото Unsplash 

Які речі не можна тримати у ванній?

  • Зубні щітки, прикраси, інструменти для волосся та косметику не слід залишати у ванній кімнаті через високу вологість і ризик забруднення мікробами.
  • Експерти рекомендують зберігати ці предмети у закритих контейнерах, ящиках або спеціальних скриньках, щоб захистити їх від пошкоджень і забруднення.