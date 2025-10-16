Чому небезпечно залишати кришку унітаза відкритою – розповіли фахівці видання aol, передає 24 Канал.
У чому небезпека відкритої кришки унітаза?
Невидимі мікрокраплі – головна загроза. Під час змивання мікроскопічні краплі з унітаза піднімаються на висоту до 1,2 метра. Вони осідають на рушниках, зубних щітках і косметиці – тобто на всьому, що зазвичай розташоване поруч.
Навіть якщо унітаз не використовується, тримати кришку відкритою небезпечно, адже всередині можуть розвиватися грибок і бактерії.
Чому краще тримати кришку унітаза закритою?
- Контроль запаху
Як пише Microbiology Society, волога, цвіль і проблеми з сантехнікою можуть спричиняти неприємний запах. Закрита кришка допомагає утримувати запахи всередині. А регулярне чищення – запобігає їх появі.
- Безпека дітей
Малюки часто цікавляться всім навколо, і відкритий унітаз може стати небезпечним. Дитина може полізти туди руками або навіть упасти. Краще встановити спеціальний замок на кришку.
- Безпека домашніх тварин
Багато собак і котів п'ють воду з унітаза, що загрожує інфекціями. Вода містить мікроби, які тварини потім можуть рознести по квартирі. Закрита кришка – найпростіший спосіб уберегти улюбленців.
У чому небезпека відкритої кришки унітаза / Фото Unsplash
Які речі не можна тримати у ванній?
- Зубні щітки, прикраси, інструменти для волосся та косметику не слід залишати у ванній кімнаті через високу вологість і ризик забруднення мікробами.
- Експерти рекомендують зберігати ці предмети у закритих контейнерах, ящиках або спеціальних скриньках, щоб захистити їх від пошкоджень і забруднення.