Почему опасно оставлять крышку унитаза открытой – рассказали специалисты издания aol, передает 24 Канал.
В чем опасность открытой крышки унитаза?
Невидимые микрокапли – главная угроза. Во время смывания микроскопические капли из унитаза поднимаются на высоту до 1,2 метра. Они оседают на полотенцах, зубных щетках и косметике – то есть на всем, что обычно расположено рядом.
Даже если унитаз не используется, держать крышку открытой опасно, ведь внутри могут развиваться грибок и бактерии.
Почему лучше держать крышку унитаза закрытой?
- Контроль запаха
Как пишет Microbiology Society, влага, плесень и проблемы с сантехникой могут вызывать неприятный запах. Закрытая крышка помогает удерживать запахи внутри. А регулярная чистка – предотвращает их появление.
- Безопасность детей
Малыши часто интересуются всем вокруг, и открытый унитаз может стать опасным. Ребенок может полезть туда руками или даже упасть. Лучше установить специальный замок на крышку.
- Безопасность домашних животных
Многие собаки и коты пьют воду из унитаза, что чревато инфекциями. Вода содержит микробы, которые животные потом могут разнести по квартире. Закрытая крышка – самый простой способ уберечь любимцев.
В чем опасность открытой крышки унитаза / Фото Unsplash
Какие вещи нельзя держать в ванной?
- Зубные щетки, украшения, инструменты для волос и косметику не следует оставлять в ванной комнате из-за высокой влажности и риска загрязнения микробами.
- Эксперты рекомендуют хранить эти предметы в закрытых контейнерах, ящиках или специальных ящиках, чтобы защитить их от повреждений и загрязнения.