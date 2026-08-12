Подогрев пола уже не в моде: что выбирают для эффективного отопления дома

Теплый пол давно считается одним из самых комфортных способов отопления, но в старом доме его установка может обернуться масштабным ремонтом. Приходится поднимать пол, вмешиваться в конструкцию и тратить дополнительные средства. Поэтому при модернизации все больше внимания привлекают системы, которые можно установить вдоль стен.

Как отмечает издание Gazeta.pl, речь идет о плинтусном отоплении, которое может работать в сочетании с тепловым насосом. Его главное преимущество – возможность организовать отопление без полного демонтажа пола.

Как работает плинтусное отопление?

Внешне такая система напоминает длинный низкий радиатор. Отопительные элементы размещаются вдоль стены, благодаря чему тепло распространяется по периметру помещения. Но система нагревает не только воздух.

Тепло передается и поверхностям стен, поэтому они становятся теплее. Это может влиять на ощущение комфорта в комнате даже при несколько более низкой температуре воздуха. Особенно полезным такое решение может быть в помещениях с холодными наружными стенами.

Можно ли совместить такое отопление с тепловым насосом?

Да, и именно в этом заключается одно из главных преимуществ системы. Тепловые насосы работают эффективнее при более низких температурах подачи воды. Для низкотемпературных систем это часто около 30 – 40 градусов, тогда как температура около 55 градусов уже значительно менее оптимальна для эффективной работы. Поэтому большие поверхности, отдающие тепло, могут быть хорошим партнером для теплового насоса.

Интересно! Таквой способ отопления может быть потенциально более экономичным, но все зависит от конкретного дома.

Хорошо спроектированная система, работающая при более низкой температуре, может помочь тепловому насосу работать эффективнее. В то же время не стоит ждать чуда от самой системы отопления. Если дом плохо утеплен, замена радиаторов или установка плинтусного отопления не решит проблему теплопотерь. В таком случае сначала стоит оценить состояние теплоизоляции здания.



Как работает плинтусное отопление / Фото Unsplash

Какие недостатки имеет плинтусное отопление?

Прежде всего, системе необходимо свободное пространство у стен. Если полностью закрыть отопительные элементы большим количеством мебели, эффективность может снизиться. Поэтому еще на этапе проектирования нужно учесть расположение шкафов, кухонных гарнитуров и других больших предметов.

Еще один важный момент – качество утепления. В плохо утепленном доме даже современная система отопления может не обеспечить ожидаемого уровня комфорта без дополнительной термомодернизации.