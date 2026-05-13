Что будет популярнее сплошной плитки в 2026 году: старый тренд, который снова возвращается

Есть множество форм и стилей плитки для кухни и ванной комнаты. Если настоящим хитом прошлого года была крупноформатная плитка, то сейчас все больше внимания дизайнеров привлекает меньшая квадратная плитка.

Дизайнеры снова начинают ценить баланс и простоту квадратных форм. Особенно свежий и естественный вид имеют квадратные плитки ручной работы и неровные формы. Об этом изданию Better Homes & Gardens рассказал основатель компании TileBar Эли Мехловиц.

Какие виды квадратной плитки сейчас в моде?

Квадратная плитка зеллидж ручной работы уже некоторое время остается популярной, но эксперты обращают внимание не только на нее. Дизайнер интерьеров Эмили Гендерсон отмечает, что есть еще один вид плитки, который сейчас буквально везде – однотонная квадратная плитка размером 10 на 10 сантиметров.

Справка: Плитка зеллидж – это традиционная марокканская керамическая плитка ручной работы. Ее изготавливают из глины, вручную формируют, обжигают и покрывают глазурью, поэтому каждая плитка имеет немного неровную поверхность, оттенок и края.

Квадратная плитка зеллидж в моде этого года / Фото из открытых источников

Гендерсон утверждает, что маленькая квадратная плитка удачно сочетает классику и современность. По ее словам, маленькая квадратная плитка может иметь как современный, так и ретро вид – все зависит от того, как ее использовать.

От однотонных поверхностей до ярких шахматных узоров – квадратную плитку можно вписать почти в любой интерьер

Если хочется сделать плитку более современной и трендовой, дизайнеры советуют использовать яркую контрастную затирку. Например, сочетание белой квадратной плитки с цветными швами мгновенно освежает интерьер.

Еще один тренд плитки, который идеально подходит для кухни, – в стиле Делфт. Это отличный выбор, если вы хотите создать более традиционный интерьер.

Справка: Плитка Делфт (дельфтская плитка) – это керамическая плитка в традиционном нидерландском стиле, которая возникла в городе Делфт еще в XVII веке. Ее легко узнать по белой основой, нежными синими рисунками, нарисованными вручную, винтажным и классическим видом.

Квадратная дельфтская плитка пользуется спросом в 2026 году / Фото из открытых источников

Чем облицевать пол в 2026 году?

В 2026 году во время ремонта люди все больше обращают внимание не только на дизайн, но и на комфорт – тепло и тишину в доме. Именно поэтому вместо ламината и паркета многие выбирают ковровую плитку. Глянцевые полы эффектные на вид, но часто делают дом более шумным и холодным. Зато ковровая плитка лучше поглощает звуки, удерживает тепло и создает уют.

Ковровая плитка состоит из отдельных квадратов или прямоугольников, которые легко укладывать и заменять. Если одна часть повредится, не нужно менять весь пол.

Такое покрытие также позволяет сочетать различные цвета и узоры, а современные материалы имеют защиту от пыли и грязи. Для ухода достаточно обычного пылесоса.

Для гостиной и прихожей советуют выбирать более прочные варианты, а для спальни – мягкие и теплые.