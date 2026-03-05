Конфорки на плите греют неравномерно: в чем причина и как исправить ситуацию

Бывает, что на газовой плите пламя с одной стороны горелки может быть выше, чем с другой. Случается, что и электрической конфорки светятся красным лишь с одной стороны. В обоих случаях следствие одно – пища готовится неравномерно.

Самая распространенная причина – отверстия горелки загрязнены, засорены или повреждены. Об этом пишет House Digest.

Как сделать так, чтобы конфорки на плите грели равномерно?

Как бы ни раздражала эта ситуация, есть несколько простых способов попробовать исправить проблему самостоятельно, прежде чем обращаться к специалисту.

Вполне вероятно, что проблему можно решить простой тщательной очисткой газовых горелок или электрических спиралей.

Для газовой плиты это обычно означает снятие крышки горелки и очистку от жира и остатков пищи. Для электрической – тщательная очистка поверхности и пространства под спиралями от подгоревших остатков.

Однако если после этого горелка все еще работает неправильно, скорее всего, придется заменить спирали или обратиться к специалисту для диагностики плиты.

Прежде чем выполнять какие-либо действия с плитой, убедитесь, что она полностью выключена / Фото Pinterest

Для газовой плиты:

Снимите крышки горелок и сами головки горелок.

Мягкой тряпкой протрите поверхность обеих деталей.

Если заметите трещины или повреждения, пришло время заменить горелки.

Если в пазах головки горелки накопились засохшие остатки пищи или жира, воспользуйтесь небольшим острым предметом (например, булавкой) или щеткой с жесткой щетиной, чтобы очистить грязь. Именно через эти отверстия выходит пламя.

Верните головки горелок на место и убедитесь, что крышки лежат ровно, прежде чем снова включать плиту.

Если остатки жира или нагара не удается удалить вручную, замочите головки и крышки горелок в растворе уксуса и воды примерно на 20 минут.

Также можно смешать пищевую соду с водой до состояния пасты и отчистить детали ею. Заодно таким же способом можно очистить и решетки плиты.

Для электрической плиты:

Отсоедините неисправную спираль от разъема и протрите ее влажной тряпкой.

Осторожно протрите и контакты разъема – только водой, без мыла, и не замачивайте сами спирали.

Если поддоны под спиралями сильно загрязнены, их можно снять и замочить в мыльной воде или почистить пастой из пищевой соды.

Прежде чем устанавливать спирали и поддоны обратно и включать плиту, тщательно их высушите.

Как правильно убрать под холодильником, плитой и посудомойкой, не двигая их?

На кухне всегда много крошек, пыли и жира – особенно под крупной техникой. Со временем грязь накапливается и может даже мешать нормальной работе приборов. Поэтому убирать под техникой стоит хотя бы раз в 3 – 4 месяца. Об этом пишет Martha Stewart.

Можно воспользоваться пылесосом с плоской насадкой или шваброй с микрофиброй, чтобы добраться под плиту, холодильник или посудомойку.

У посудомойки снимите нижнюю панель (если возможно) и уберите пыль.

У встроенного холодильника снимите панель возле мотора и пропылесосьте пыль.

Под плитой можно убрать через нижнюю панель или выдвижной ящик.

Индукционная или электрическая: какую плиту лучше выбрать

Кухонная плита – важная часть каждой кухни. Сегодня самые популярные варианты – индукционные и электрические плиты. Они отличаются способом нагрева, ценой и удобством пользования.

Индукционная плита нагревает посуду с помощью электромагнитного поля. Она быстро готовит пищу, экономнее потребляет электроэнергию, позволяет точно регулировать температуру и считается безопасной, потому что нагревается только тогда, когда на ней стоит посуда. К тому же ее легко мыть. Однако такие плиты дороже и требуют специальной магнитной посуды, а стеклянная поверхность может поцарапаться.

Электрическая плита работает через нагрев спирали или стеклянной поверхности, которая передает тепло посуде. Она дешевле, проста в установке и подходит для любой посуды. Однако нагревается медленнее, потребляет больше электроэнергии и медленнее реагирует на изменение температуры.

Итак, если важны скорость, экономия и безопасность – лучше выбрать индукционную плиту. Если же нужен более доступный и универсальный вариант – подойдет электрическая.