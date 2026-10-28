Забудьте про мусорное ведро под раковиной: новый кухонный тренд удивит многих

Обычное мусорное ведро под раковиной постепенно уступает место более удобным решениям. На современных кухнях все чаще устанавливают специальные выдвижные системы, которые позволяют сортировать отходы, экономить место и поддерживать порядок без лишних усилий.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, традиционное размещение мусорного ведра под раковиной имеет несколько недостатков, поэтому дизайнеры предлагают более практичные альтернативы.

Почему мусорное ведро под раковиной выходит из моды?

Пространство под кухонной раковиной не всегда подходит для хранения отходов. Из-за труб и сифона там часто остается мало места, а повышенная влажность и недостаточная вентиляция могут способствовать появлению неприятных запахов.

Кроме того, обычное ведро неудобно для сортировки мусора. Чтобы отдельно собирать пластик, бумагу, органические и смешанные отходы, приходится устанавливать несколько контейнеров. Именно поэтому вместо одного ведра все чаще используют выдвижные системы с несколькими отделениями. Они позволяют организовать сортировку и скрыть контейнеры за кухонными фасадами.

Что устанавливают вместо обычного мусорного ведра?

Современная альтернатива – специальный выдвижной ящик с несколькими контейнерами для разных видов отходов. Такую систему можно установить в кухонном шкафу рядом с раковиной. После открытия все емкости оказываются под рукой, а в закрытом состоянии остаются незаметными.



Специальный выдвижной ящик с несколькими контейнерами / Фото Mediaexpert

Для органических отходов часто предусматривают отдельный контейнер. В него можно складывать:

овощные очистки,

кофейную гущу,

другие пищевые отходы.

Некоторые системы оснащены специальными пакетами на рулоне, которые легко закрывать и заменять. Однако обычные съемные контейнеры, которые можно мыть, также хорошо справляются с этой функцией.

Почему выдвижные системы для мусора удобны?

Главное преимущество таких конструкций – удобное использование кухонного пространства. Выдвижные системы имеют несколько плюсов:

Экономия места. Контейнеры спрятаны в шкафу и не занимают место на полу.

спрятаны в шкафу и не занимают место на полу. Удобная сортировка. Несколько отделений позволяют разделять различные виды отходов.

отделений позволяют разделять различные виды отходов. Легкий доступ. Не нужно наклоняться и искать ведро среди бытовой химии.

нужно наклоняться и искать ведро среди бытовой химии. Проще убирать. Съемные контейнеры можно быстро вытащить и вымыть.

контейнеры можно быстро вытащить и вымыть. Аккуратный вид. Мусор остается за фасадами мебели.

В то же время даже закрытая система не гарантирует отсутствия запахов. Контейнеры нужно регулярно опорожнять и очищать.

Если ваша кухня находится на этапе проектирования, место для сортировки отходов лучше предусмотреть заранее. Это позволит подобрать систему с необходимым количеством контейнеров и сделать ежедневную уборку значительно удобнее.