Конец эры раскладных диванов: почему люди все чаще отказываются от них в гостиной

Раскладной диван когда-то казался идеальным решением для гостиной – совмещал комфорт сидения с возможностью раскладываться в кровать для гостей. Однако в 2026 году многие дизайны интерьеров и владельцы квартир начали отказываться от этих моделей.

Причин несколько, и они связаны не только с комфортом или модой, но и с более широкими изменениями в жилых пространствах, стиле жизни и приоритетах в домашнем дизайне, сообщает Ideal Home.

Почему люди все чаще отказываются от раскладных диванов?

Вытеснение раскладных диванов современными трендами

Хотя информация о повальном упадке именно раскладных диванов пока не является предметом большого количества открытых исследований, общие тренды в мебели и диванах свидетельствуют о смещении внимания на более гибкие, комфортные и стильные решения.

Современные тренды в гостиной меняют представление о мебели: от жестких и структурированных моделей к более мягким, удобным формам, которые лучше вписываются в концепцию уютного, персонализированного пространства.

Пространство и стиль жизни – меньше компромиссов

Современные гостиные все чаще проектируют как комфортные, многофункциональные зоны для отдыха, встреч, работы, вечеринок и даже сна. В таком контексте раскладной диван становится компромиссом, который часто не удовлетворяет ни одну из этих ролей полностью:

Раскладные механизмы могут быть тяжелыми в эксплуатации или занимать дополнительное пространство. Спальное место на раскладном диване редко комфортно для ежедневного сна. Дизайн таких моделей часто выглядит устаревшим или громоздким в современных интерьерах.

Это заставляет многих выбирать альтернативные мебельные решения, которые лучше вписываются в их образ жизни.

Что выбирают вместо раскладных диванов?

Эксперты и стилисты Homes and Gardens предлагают несколько популярных альтернатив раскладным диванам, которые являются привлекательными как с точки комфорта, так и дизайна:

Модульные диваны

Модульные диваны состоят из отдельных элементов, которые можно переставлять в зависимости от потребностей – создавать длинные секции для приема гостей или компактные зоны для более тесного семейного отдыха. Они сочетают комфорт, стиль и гибкость, что особенно ценится в современных квартирах с открытой планировкой.



Модульные диваны – отличная альтернатива раскладным / Фото Pinterest

Отдельные трансформируемые места для сна

Вместо традиционных диванов многие выбирают отдельные раскладные кресла-кровати или кресло-трансформеры для гостей. Например, модели с функцией кровати в компактном формате становятся альтернативой большому дивану: они лучше вписываются в современные интерьеры и не занимают лишнего места, когда не используются как спальное место.

Компактные "settee" и мягкие кресла

В небольших гостиных ориентируются на более легкие, воздушные элементы, такие как settee – более компактные диваны без громоздких механизмов, или наборы мягких кресел. Это позволяет сохранить визуальное пространство, легкость и индивидуальный стиль.



Компактные "settee" в детской / Фото Pinterest

Какие оттенки станут главными в интерьерах 2026 года?

В 2026 году в интерьерах будут популярны природные цвета, такие как теплые нейтральные, коричневые, терракотовые и глиняные оттенки. Тенденция направлена на создание уюта и заземления, с акцентом на земляные тона, которые способствуют расслаблению и внутреннему балансу.