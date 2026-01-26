Цвет стен не только придает комнате новое настроение, но и может повысить общую ценность жилья. Больше об этом расскажет Express.
Какие тренды в оформлении интерьеров будут в 2026 году?
- Холодный минимализм наконец уходит в прошлое
Эксперты по дизайну интерьеров сходятся во мнении, что в 2026 году в тренде будут "природные цвета":
- теплые нейтральные,
- коричневые,
- терракотовые,
- глиняные оттенки.
Мода постепенно отходит от холодных серых тонов и искусственного минимализма, вместо этого делая акцент на уюте, естественности и ощущении заземления. Аналитика поисковых запросов Pinterest и Google подтверждает этот тренд: пользователи все чаще интересуются органическими, землистыми палитрами, которые создают теплую и спокойную атмосферу в доме.
Терракотовая спальня / Фото Pinterest
- Дом как пространство для восстановления
Как пишет Business Insider, интерьеры с оздоровительным фокусом станут одним из главных направлений в 2026 году. Более 52% домовладельцев в Великобритании признались, что обустраивают свои дома так, чтобы они способствовали расслаблению и внутреннему балансу.
Земляные тона мгновенно "заземляют" пространство. По его словам, зеленые оттенки с примесью коричневого выглядят естественно и успокаивающе, не перегружая интерьер и не утомляя зрение. Коричневый, мокко и терракота – фавориты года.
В общем тренды 2026 года в интерьере четко указывают на стремление людей восстановить связь с природой, сделать дом местом покоя, осознанности и внутреннего баланса. Землистые оттенки не только добавляют тепла, но и поддерживают психологический комфорт – то, чего все больше нуждаются современные дома.
Какие цвета точно не надо использовать в интерьере?
Ранее мы писали, что дизайнеры назвали 5 цветов, которых следует избегать в интерьере. Среди них:
- ярко-красный,
- ядовитый желтый,
- грязно-коричневый,
- холодный больничный белый,
- ярко-фиолетовый.
Зато эксперты рекомендуют выбирать нейтральные, природные цвета, такие как теплые бежевые, светло-серые, мягкие зеленые и пастельные оттенки для создания уюта в доме. Они не только создают уют, но и позволяют легко обновлять интерьер без нового ремонта. Цвет стен – это не о трендах, а о комфорте на каждый день. И здесь ошибки стоят дороже, чем кажется.