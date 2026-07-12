Украинцы веками избегали этого растения рядом с домом: почему-то они избегают его

Бузина издавна занимает особое место в украинских народных верованиях. Несмотря на то, что сегодня ее ценят за декоративность и полезные свойства ягод и цветов, наши предки относились к этому кустарнику с большой осторожностью и старались не сажать его рядом с домом.

Почему бузину считали опасной – рассказало издание Woodland Trust. В народных традициях бузину нередко называли "чертовой ягодой". Считалось, что в ее ветвях могут обитать сверхъестественные силы, поэтому сажать куст рядом с домом или без надобности срезать его было нежелательно.

По поверьям, такое растение могло принести в дом:

ссоры,

неудачи,

болезни или другие неприятности.

Именно поэтому многие хозяева избегали сажать бузину во дворе, даже если она сама прорастала поблизости.

Почему куст все же не уничтожали?

Несмотря на суеверия, бузину редко выкорчевывали. Наши предки верили, что безосновательно уничтожать этот куст нельзя, ведь это может навлечь еще большую беду. Зато существовало убеждение, что бузина, растущая за пределами двора, наоборот, способна защищать хозяйство от нечистой силы и негативной энергии. Также в некоторых регионах существовал обычай символически "перекладывать" на бузину болезни. Люди верили, что вместе с недугом куст взял и все зло.

Почему украинцы веками опасались бузины / Фото Unsplash

Что известно о бузине сегодня?

Современная наука не подтверждает народные суеверия относительно бузины. Наоборот, ее цветки и ягоды широко используются в народной медицине, кулинарии и для приготовления напитков. В то же время специалисты напоминают, что употреблять можно только созревшие ягоды черной бузины после надлежащей обработки, ведь отдельные части растения содержат вещества, которые в сыром виде могут быть токсичными.

Историки и этнографы отмечают, что подобные верования были характерны не только для Украины. У разных европейских народов бузина также наделялась мистическими свойствами – ее одновременно боялись, уважали и использовали в обрядах.

Таким образом, страх перед бузиной является частью многовековой народной традиции, которая отражает древние представления о природе и сверхъестественном мире. Сегодня же этот куст воспринимают прежде всего как декоративное и полезное растение, а старинные поверья остаются важной частью украинского культурного наследия.