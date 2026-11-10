Не выбрасывайте рулоны от туалетной бумаги: садоводы нашли им гениальное применение

То, что большинство людей без колебаний выбрасывает в мусор, может стать настоящей находкой для садоводов. Обычные картонные рулоны от туалетной бумаги легко превратить в полезную вещь, которая пригодится при подготовке к весеннему сезону. И самое интересное, что для этого не придется тратить ни копейки.

Садовод Джина Мюррей, автор страницы в инстаграме @gigisgardentips, показала необычный способ повторного использования картонных трубочек.

Как сделать пакетики для семян из рулонов туалетной бумаги?

Для этого понадобятся пустые картонные рулоны, ножницы, скотч и наклейки для надписей. По желанию можно использовать декоративный шпагат. Процесс изготовления довольно прост:

Расправьте картонную трубочку, чтобы образовались две широкие стороны. Обрежьте открытые концы ножницами, придав им закругленную форму. Загните один клапан внутрь, а второй сложите поверх него. Закрепите закрытый край небольшим кусочком скотча. Засыпьте семена через другое отверстие и закройте его аналогичным способом.

Лучше всего такие пакетики подходят для больших семян, например, тыквы или подсолнечника. Мелкие семена стоит сначала поместить в отдельный бумажный конверт, чтобы они не высыпались через сгибы.

Как сделать пакетики для семян: смотрите видео

Как правильно хранить семена до весны?

Перед упаковкой семена нужно тщательно высушить, ведь избыток влаги может привести к появлению плесени. На каждом пакетике стоит указать название растения, сорт и год сбора. Это поможет быстро найти нужные семена перед весенней посадкой.

Важно помнить, что картон легко впитывает влагу. Поэтому готовые пакетики лучше сложить в герметичный контейнер и хранить в прохладном, сухом месте. При необходимости внутрь контейнера можно положить пакетик с силикагелем, чтобы снизить риск накопления влаги.

Такой простой способ позволяет повторно использовать картонные рулоны, упорядочить запасы семян и подготовиться к новому садовому сезону без дополнительных затрат.