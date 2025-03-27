Об этом мало кто знает: почему не стоит вешать полотенце на дверь

Вешать полотенце на дверь – это привычное дело для многих людей. Однако, как оказывается, это не совсем хорошая примета.

Почему не следует вешать полотенце на дверь и к чему это может привести, а также есть ли какое-то рациональное объяснение у этого обычая, рассказывает 24 Канал.

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Почему по народным верованиям не стоит вешать полотенце на дверь

В украинской культуре рушники имеют особое, сакральное значение. Они издавна использовались в различных обрядах – во время крещения, свадьбы и погребения.

Существует поверье, что вешать рушник на дверь, особенно белый, – плохая примета. Это связано с древним обычаем: когда в семье кто-то умирал, на входную дверь вешали полотенце как знак скорби. Через сорок дней его выносили за пределы села и вытряхивали, символически провожая душу умершего в загробный мир. Поэтому лучше не сушить полотенца на дверях, чтобы не привлекать негативную энергетику в дом.

Действительно ли сушить полотенце на двери не слишком полезно

С точки зрения рациональности, вешание полотенец на двери также может иметь свои недостатки. Вот несколько причин:

Недостаточная сушка. Полотенца, висящие на дверях, могут не высыхать должным образом, что приводит к увеличению бактериального загрязнения, возникновению неприятного запаха и более быстрому износу ткани.

Лучше всего устанавливать специальные крючки для полотенец / Фото Freepik

Повреждение дверей. Постоянное давление полотенца на двери может повредить панели со временем, особенно из-за влажности.

Где сушить полотенца вместо дверей

Лучше всего использовать вешалки или крючки. Чтобы сохранить полотенца сухими и уменьшить риск формирования плесени, установите крючки на стене.

Также, если это возможно, вешайте полотенца возле вентиляционных отверстий или открывайте окна для улучшения циркуляции воздуха.

Кроме того, регулярно отправляйте полотенца в стирку. Это помогает содержать их свежими и чистыми.

Кстати, с полотенцами связаны не только приметы. Также недавно в сети возникла дискуссия о назначении полосок на полотенцах.