Почему окна в моей спальне каждое утро мокрые: что советуют британские специалисты

Осенью достаточно нескольких холодных ночей, чтобы утром окна в спальне оказались покрытыми каплями воды. И это не обязательно означает, что стеклопакеты вышли из строя или пропускают влагу.

Конденсат образуется, когда теплый влажный воздух в комнате соприкасается с холодным стеклом. Ночью температура окна понижается, в то время как люди продолжают выделять влагу при дыхании и через кожу. Однако есть еще одна привычная деталь спальни, которая может препятствовать циркуляции воздуха у стекла и усугублять проблему. Британские специалисты советуют осенью немного изменить привычки пользования ею, пишет Ideal Home.

Почему окна становятся мокрыми именно утром?

Ночью стекло часто становится одной из самых холодных поверхностей в комнате. Когда теплый воздух с водяным паром соприкасается с ним, часть влаги превращается в капли и скапливается на окне. Особенно заметной проблема становится осенью, когда ночи резко холодеют, а окна в доме начинают открывать реже.

Как бороться с конденсатом на окнах / Фото unsplash

Свою роль играют также сушка белья в помещении, закрытые двери и недостаточная вентиляция. Окна могут внезапно начать сильнее "плакать" даже без заметного повышения влажности в доме – достаточно того, чтобы само стекло стало холоднее.

По его оценкам, один человек в течение ночи может выделить около четверти литра влаги. Точное количество зависит от условий, однако в спальне для двух человек за несколько часов водяного пара действительно накапливается немало.

Какая привычная вещь у окна может ухудшать ситуацию?

Речь идет о тяжелых шторах и плотных жалюзи. Когда они плотно закрывают окно на всю ночь, между тканью и холодным стеклом образуется зона, где воздух циркулирует хуже. Влага задерживается именно у поверхности окна, а стекло остается холодным. Поэтому специалисты советуют не прижимать плотные шторы к стеклу.

На ночь их можно оставлять немного приоткрытыми или отодвинуть так, чтобы воздух мог свободнее циркулировать у окна. Утром шторы и жалюзи следует открыть полностью. Это помогает более теплому воздуху из комнаты доходить до стекла и позволяет влаге быстрее высохнуть.

Что еще стоит изменить в спальне?

Один из самых простых способов – обеспечить циркуляцию воздуха. Если это возможно, дверь спальни можно оставлять приоткрытой, особенно если ночью комната полностью закрыта. Утром стоит ненадолго хорошо проветрить помещение. Если в окнах есть вентиляционные клапаны, нужно проверить, открыты ли они и не забиты ли пылью или краской.

Воду, которая уже собралась на стекле, лучше не оставлять высыхать самостоятельно. Особое внимание следует уделить уплотнителям, углам рамы и подоконнику, где капли могут задерживаться дольше всего.

Когда конденсат уже не стоит игнорировать?

Несколько капель на стекле после холодной ночи еще не свидетельствуют о серьезной проблеме. Другое дело – когда окна буквально мокрые каждое утро, вода регулярно стекает на подоконник или рядом начинают появляться темные пятна.

Постоянная влага создает благоприятные условия для появления плесени и может постепенно повреждать откосы, уплотнители и отделку возле окна. Если вместе с конденсатом появился затхлый запах, влага на стенах или плесень за мебелью, причина может заключаться не только в обычной влажности воздуха. Тогда стоит проверить вентиляцию, возможные протечки и другие источники сырости. Поэтому осенью бороться с мокрыми окнами следует не только путем протирания стекол. Иногда достаточно обеспечить воздуху доступ к холодной поверхности – в частности, не закрывать ее на всю ночь плотной тканью.