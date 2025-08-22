Спальня призвана быть местом восстановления и должна сочетать в себе комфорт, стиль и функциональность. Однако удается это воплотить не всегда.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, если пространство кажется неуклюжим, загроможденным или неинтересным, вероятно, есть несколько ошибок в декорировании. О наиболее распространенных из них рассказываем далее.

Какие распространенные ошибки уменьшают комфорт спальни?

Игнорирование кровати

Распространенная ошибка – относиться к кровати как к отдельному предмету, а не как к неотъемлемой части архитектуры комнаты. Без целенаправленного дизайна кровати могут казаться будто они парят в пространстве, а комнате не хватает связи и плавности.

Короткие шторы

Длина штор может повлиять на то, насколько просторной кажется спальня. Драпировка, которая заканчивается выше пола, делает комнату тесной и незавершенной.

Несовершенный дизайн может портить отдых / Фото Freepik

Один источник света

Один из самых быстрых способов лишить спальню индивидуальности – это оставить одну верхнюю лампу, которая будет слишком резкой или слишком тусклой. Лучше сочетать разные источники света, что создает динамическую, гостеприимную атмосферу.

Загромождение комнаты

Может хотеться заполнить каждый уголок спальни мебелью, но слишком большое количество предметов может быстро сделать пространство перегруженным. Несколько тщательно подобранных предметов с достаточным количеством свободного пространства создают спокойствие и сосредоточенность, а не хаос.

Игнорирование текстур

Какой бы потрясающей ни была мебель, комната, полностью сделана из гладких, одинаковых поверхностей, может казаться холодной и немного плоской. Текстура – это то, что добавляет тепла, интереса и ощущение уюта.

