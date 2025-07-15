Как пишет 24 Канал со ссылкой на Your Tango, накопление создает ощущение хронического стресса и перегрузки, а пространство, которое должно быть местом отдыха, превращается в склад лишних вещей. 11 категорий вещей, которые большинство людей сохраняет, хотя их давно пора отправить на свалку или отдать тем, кому они действительно нужны, называем далее

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Что стоит выкинуть?

Инструкции по эксплуатации

Обычно инструкции никогда не понадобятся повторно, ведь информацию можно найти в интернете. А беспорядок в шкафах и ящиках только добавляет стресса. Избавляйтесь от старых бумаг без сожаления.

Старые шнуры питания

Куча неизвестных проводов накапливается годами – от старых телефонов, ноутбуков, гаджетов. Если вы не можете сказать, для чего нужен шнур, смело утилизируйте его.

Сломанные ручки и карандаши

Ящики полны высохших ручек и карандашей, которыми вы не пользуетесь? Это классический пример беспорядка, который накапливается. Выбросьте нерабочее и оставьте только то, что действительно используете.

Сломанные украшения

Если сломанные ювелирные изделия не являются семейной реликвией и вы не планируете их ремонтировать в ближайшее время, они лишь занимают место и блокируют ощущение пространства.

Изношенная одежда и белье

Вещи, которые вы не носите или которые уже давно не в надлежащем состоянии, занимают пространство и часто вызывают чувство вины. Смело прощайтесь с одеждой, которая вам не подходит или испорчена.

Некоторые вещи только занимают пространство дома / Фото Freepik

Сентиментальные вещи детей

Хранить коробки со старыми табелями, изделиями из детского сада или детскими игрушками бесконечно – это путь к переполненным шкафам и повышенному стрессу. Выберите несколько наиболее значимых вещей, а остальное смело отдавайте или утилизируйте.

Просроченная косметика

Косметика и средства ухода имеют срок годности. Старые средства не только бесполезно занимают место, но и могут навредить здоровью. Время освободить полочки в ванной комнате.

Дубликаты кухонной утвари

Действительно ли вам нужно пять лопаток или три открывалки для консервов? Оставьте только самое удобное, а лишнее отдайте тем, кто в этом нуждается.

Устаревший декор

Предметы декора, которые больше не радуют вас или не соответствуют вашему стилю, лишь напоминают о прошлом. Сделайте место для вещей, которые соответствуют вашему настоящему ощущению дома.

Картонные коробки

Нет необходимости хранить кучи коробок после покупок или переезда. Они занимают место и создают хаос. Сдайте их на переработку или утилизируйте.

Чрезмерное количество кофейных кружек

Сколько кружек вам реально нужно? Если половиной вы не пользуетесь, время разгрузить кухонные шкафы.

К слову, переезд – отличное время, чтобы пересмотреть свои запасы и выбросить 10 категорий вещей, от которых стоит избавиться.