Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, тщательная разгрузка вещей перед переездом не только облегчает процесс упаковки, но и помогает сэкономить время, усилия и деньги. Меньше вещей – меньше коробок, меньше упаковочного материала, меньше работы для грузчиков. Что же стоит выбросить или отдать еще до того, как вы начнете складывать коробки, рассказываем дальше.

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Старые документы

Старые налоговые декларации, счета, инструкции к давно выброшенным устройствам – все это занимает место. Большинство информации сейчас доступна онлайн, а некоторые бумажные документы из этого перечня уже давно могли потерять актуальность.

Одежда, которую вы не носите

Если вещь не подходит по размеру, вышла из моды или имеет дефекты – она не имеет смысла в вашей новой жизни. Простое правило: не носили в течение года – время прощаться.

Изношенная или лишняя мебель

Старый диван, который не впишется в новое пространство, – лишняя обуза. Измерьте габариты нового жилья и оставьте то, что действительно нужно.

Просроченные товары

Еда, косметика, лекарства – все, что потеряло срок годности, стоит немедленно утилизировать. Это вопрос не только порядка, но и безопасности.

Детские вещи, которые уже не актуальны

Если ваш ребенок вырос или вы не планируете больше детей, отдайте или пожертвуйте детские вещи, которые больше не используются.

От некоторого имущества стоит избавиться перед переездом / Фото Freepik

Дубликаты вещей

Зачем иметь несколько одинаковых овощечисток или сковородок? Выберите лучшее – остальные отдайте.

Старое белье

Порванные простыни, загрязненные полотенца – все это не должно переходить с вами в новое жилье. Если вещь износилась – время ее заменить.

Лишняя посуда

Старые контейнеры, кастрюли, которые вы годами не использовали, – это только лишний вес. Пожертвуйте или утилизируйте.

Ненужная электроника

Старые телефоны, проигрыватели, провода и зарядные устройства – все это можно сдать на переработку или передать тем, кто в этом нуждается.

Декор, который больше не ваш

Вкус меняется, и если предмет интерьера больше вас не вдохновляет – он не заслуживает места в вашем новом доме.

К слову, картонные коробки после переезда не обязательно выбрасывать. Из них, в частности, можно сделать пуфик своими руками.