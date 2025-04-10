Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера Татьяну Квитко.
Смотрите также Весенний декор своими руками: как сделать стильную вазу в форме цветка
Как подготовиться к переезду
Украинский блогер рассказала, что неоднократно сталкивалась с переездами, а потому – решила поделиться действенными лайфхаками, которые помогут во время переезда.
- Расхламление перед переездом
Блогерша советует перед переездом провести расхламление. Так, все ненужные вещи можно выбросить, продать или отдать близким.
Зачем перевозить вещи, которыми вы не пользуетесь,
– отметила блогерша.
- Пакуйте вещи в коробки
По словам Татьяны Квитко, паковать вещи в коробки гораздо удобнее, чем в те же сумки или пакеты. Их можно приобрести в магазинах или на почте.
- Сортируйте вещи по категориям
Чтобы не задаваться вопросами, где и что лежит, вещи стоит сразу сортировать по категориям. Также можно сортировать вещи по комнатам. Одежду блогерка предлагает составлять, сортируя все по членам семьи.
- Подписывайте коробки
Чтобы точно знать, какие коробки и куда нести, подписывайте коробки. На них можно указать комнату или назначение вещей, а также перечислить основные категории предметов.
Как сделать переезд комфортным: смотрите видео
Ранее эксперты объяснили, от каких привычек во время уборки стоит отказаться. Как оказалось, некоторые из них наносят больше вреда, чем пользы.