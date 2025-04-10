Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера Татьяну Квитко.

Смотрите также Весенний декор своими руками: как сделать стильную вазу в форме цветка

Как подготовиться к переезду

Украинский блогер рассказала, что неоднократно сталкивалась с переездами, а потому – решила поделиться действенными лайфхаками, которые помогут во время переезда.

Расхламление перед переездом

Блогерша советует перед переездом провести расхламление. Так, все ненужные вещи можно выбросить, продать или отдать близким.

Зачем перевозить вещи, которыми вы не пользуетесь,

– отметила блогерша.

Пакуйте вещи в коробки

По словам Татьяны Квитко, паковать вещи в коробки гораздо удобнее, чем в те же сумки или пакеты. Их можно приобрести в магазинах или на почте.

Сортируйте вещи по категориям

Чтобы не задаваться вопросами, где и что лежит, вещи стоит сразу сортировать по категориям. Также можно сортировать вещи по комнатам. Одежду блогерка предлагает составлять, сортируя все по членам семьи.

Подписывайте коробки

Чтобы точно знать, какие коробки и куда нести, подписывайте коробки. На них можно указать комнату или назначение вещей, а также перечислить основные категории предметов.

Как сделать переезд комфортным: смотрите видео

Ранее эксперты объяснили, от каких привычек во время уборки стоит отказаться. Как оказалось, некоторые из них наносят больше вреда, чем пользы.