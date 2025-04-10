Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку Тетяну Квітко.
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Як підготуватися до переїзду
Українська блогерка розповіла, що неодноразово стикалася з переїздами, а тому – вирішила поділитися дієвими лайфхаками, які допоможуть під час переїзду.
- Розхламлення перед переїздом
Блогерка радить перед переїздом провести розхламлення. Так, усі непотрібні речі можна викинути, продати чи віддати близьким.
Навіщо перевозити речі, якими ви не користуєтеся,
– наголосила блогерка.
- Пакуйте речі у коробки
За словами Тетяни Квітко, пакувати речі у коробки набагато зручніше, аніж у ті ж сумки чи пакети. Їх можна придбати у магазинах чи на пошті.
- Сортуйте речі за категоріями
Щоб не задаватися питаннями, де і що лежить, речі варто відразу сортувати за категоріями. Також можна сортувати речі за кімнатами. Одяг блогерка пропонує складати, сортуючи все по членах сім'ї.
- Підписуйте коробки
Аби точно знати, які коробки та куди нести, підписуйте коробки. На них можна вказати кімнату чи призначення речей, а також перерахувати основні категорії предметів.
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