Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку Тетяну Квітко.

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Як підготуватися до переїзду

Українська блогерка розповіла, що неодноразово стикалася з переїздами, а тому – вирішила поділитися дієвими лайфхаками, які допоможуть під час переїзду.

Розхламлення перед переїздом

Блогерка радить перед переїздом провести розхламлення. Так, усі непотрібні речі можна викинути, продати чи віддати близьким.

Навіщо перевозити речі, якими ви не користуєтеся,

– наголосила блогерка.

Пакуйте речі у коробки

За словами Тетяни Квітко, пакувати речі у коробки набагато зручніше, аніж у ті ж сумки чи пакети. Їх можна придбати у магазинах чи на пошті.

Сортуйте речі за категоріями

Щоб не задаватися питаннями, де і що лежить, речі варто відразу сортувати за категоріями. Також можна сортувати речі за кімнатами. Одяг блогерка пропонує складати, сортуючи все по членах сім'ї.

Підписуйте коробки

Аби точно знати, які коробки та куди нести, підписуйте коробки. На них можна вказати кімнату чи призначення речей, а також перерахувати основні категорії предметів.

Як зробити переїзд комфортним: дивіться відео

Раніше експерти пояснили, від яких звичок під час прибирання варто відмовитися. Як виявилося, деякі з них завдають більше шкоди, аніж користі.