Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку Тетяну Квітко.

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Як підготуватися до переїзду

Українська блогерка розповіла, що неодноразово стикалася з переїздами, а тому – вирішила поділитися дієвими лайфхаками, які допоможуть під час переїзду.

  • Розхламлення перед переїздом

Блогерка радить перед переїздом провести розхламлення. Так, усі непотрібні речі можна викинути, продати чи віддати близьким.

Навіщо перевозити речі, якими ви не користуєтеся,
– наголосила блогерка.

  • Пакуйте речі у коробки

За словами Тетяни Квітко, пакувати речі у коробки набагато зручніше, аніж у ті ж сумки чи пакети. Їх можна придбати у магазинах чи на пошті.

  • Сортуйте речі за категоріями

Щоб не задаватися питаннями, де і що лежить, речі варто відразу сортувати за категоріями. Також можна сортувати речі за кімнатами. Одяг блогерка пропонує складати, сортуючи все по членах сім'ї.

  • Підписуйте коробки

Аби точно знати, які коробки та куди нести, підписуйте коробки. На них можна вказати кімнату чи призначення речей, а також перерахувати основні категорії предметів.

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