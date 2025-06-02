Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, ретельне розвантаження речей перед переїздом не лише полегшує процес пакування, а й допомагає зекономити час, зусилля та гроші. Менше речей – менше коробок, менше пакувального матеріалу, менше роботи для вантажників. Що ж варто викинути або віддати ще до того, як ви почнете складати коробки, розповідаємо далі.

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Старі документи

Старі податкові декларації, рахунки, інструкції до давно викинутих пристроїв – усе це займає місце. Більшість інформації зараз доступна онлайн, а деякі паперові документи з цього переліку вже давно могли втратити актуальність.

Одяг, який ви не носите

Якщо річ не підходить за розміром, вийшла з моди чи має дефекти – вона не має сенсу у вашому новому житті. Просте правило: не носили протягом року – час прощатися.

Зношені або зайві меблі

Старий диван, який не впишеться в новий простір, – зайвий тягар. Виміряйте габарити нового житла і залиште те, що справді потрібно.

Прострочені товари

Їжа, косметика, ліки – усе, що втратило термін придатності, варто негайно утилізувати. Це питання не лише порядку, а й безпеки.

Дитячі речі, які вже не актуальні

Якщо ваша дитина виросла або ви не плануєте більше дітей, віддайте або пожертвуйте дитячі речі, що більше не використовуються.

Від деякого майна варто позбавитися перед переїздом / Фото Freepik

Дублікати речей

Навіщо мати кілька однакових овочечисток або сковорідок? Оберіть найкраще – решту віддайте.

Стара білизна

Порвані простирадла, забруднені рушники – все це не має переходити з вами у нове житло. Якщо річ зносилася – час її замінити.

Зайвий посуд

Старі контейнери, каструлі, які ви роками не використовували, – це лише зайва вага. Пожертвуйте або утилізуйте.

Непотрібна електроніка

Старі телефони, програвачі, дроти та зарядні пристрої – усе це можна здати на переробку або передати тим, хто цього потребує.

Декор, який більше не ваш

Смак змінюється, і якщо предмет інтер’єру більше вас не надихає – він не заслуговує на місце у вашому новому домі.

До слова, картонні коробки після переїзду не обов'язково викидати. З них, зокрема, можна зробити пуфик своїми руками.