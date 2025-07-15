Як пише 24 Канал з посиланням на Your Tango, накопичення створює відчуття хронічного стресу й перевантаження, а простір, який мав би бути місцем відпочинку, перетворюється на склад зайвих речей. 11 категорій речей, які більшість людей зберігає, хоча їх давно пора відправити на смітник або віддати тим, кому вони справді потрібні, називаємо далі

До теми Займають місце дарма: речі, яких бажано позбутися на початку літа

Що варто викинути?

Інструкції з експлуатації

Зазвичай інструкції ніколи не знадобляться повторно, адже інформацію можна знайти в інтернеті. А безлад у шафах і шухлядах лише додає стресу. Позбувайтеся старих паперів без жалю.

Старі шнури живлення

Купа невідомих проводів накопичується роками – від старих телефонів, ноутбуків, гаджетів. Якщо ви не можете сказати, для чого потрібен шнур, сміливо утилізуйте його.

Зламані ручки та олівці

Шухляди повні висохлих ручок і олівців, якими ви не користуєтесь? Це класичний приклад безладу, який накопичується. Викиньте неробоче й залиште лише те, що дійсно використовуєте.

Зламані прикраси

Якщо зламані ювелірні вироби не є сімейною реліквією і ви не плануєте їх ремонтувати найближчим часом, вони лише займають місце й блокують відчуття простору.

Зношений одяг та білизна

Речі, які ви не носите або які вже давно не в належному стані, займають простір і часто викликають відчуття провини. Сміливо прощайтеся з одягом, який вам не підходить або зіпсований.

Деякі речі лише займають простір вдома / Фото Freepik

Сентиментальні речі дітей

Зберігати коробки зі старими табелями, виробами з дитячого садка чи дитячими іграшками нескінченно – це шлях до переповнених шаф і підвищеного стресу. Виберіть кілька найбільш значущих речей, а інше сміливо віддавайте або утилізуйте.

Прострочена косметика

Косметика й засоби догляду мають термін придатності. Старі засоби не лише марно займають місце, а й можуть нашкодити здоров’ю. Час звільнити полички у ванній кімнаті.

Дублікати кухонного начиння

Чи справді вам потрібно п’ять лопаток або три відкривачки для консервів? Залиште лише найзручніше, а зайве віддайте тим, хто цього потребує.

Застарілий декор

Предмети декору, які більше не радують вас або не відповідають вашому стилю, лише нагадують про минуле. Зробіть місце для речей, які відповідають вашому теперішньому відчуттю дому.

Картонні коробки

Немає потреби зберігати купи коробок після покупок чи переїзду. Вони займають місце і створюють хаос. Здайте їх на перероблення або утилізуйте.

Надмірна кількість кавових кружок

Скільки кружок вам реально потрібно? Якщо половиною ви не користуєтесь, час розвантажити кухонні шафи.

До слова, переїзд – чудовий час, щоб переглянути свої запаси й викинути 10 категорій речей, яких варто позбутися.