Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, є чимало речей, які не варто тягнути за собою у новий сезон. Шість категорій предметів, від яких варто позбутися вже найближчими тижнями, розповідаємо далі.

До теми 9 антитрендів, які роблять вітальню застарілою

Прострочений сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем має термін придатності, і це важливо враховувати. З часом такі засоби втрачають свою ефективність, а їхня текстура й склад можуть змінюватися, що підвищує ризик подразнень або навіть інфекцій. Якщо ви плануєте захищати шкіру влітку, переконайтеся, що засіб справді працює.

Зношене літнє спорядження

Початок сезону – ідеальний час, щоб переглянути літній гардероб. Заношені шльопанці чи подряпані сонцезахисні окуляри не лише виглядають неохайно, а й можуть бути небезпечними.

Зіпсовані товари для відпочинку на вулиці

Подушки, килимки чи інші аксесуари для патіо з часом втрачають вигляд. Якщо вони вицвіли, забруднені або почали ламатися, це псує враження від простору. Оновіть свій відкритий куточок, позбувшись зношених речей, і дозвольте собі більше приємних вечорів на свіжому повітрі.

Літо – гарний час, аби очистити свій простір / Фото Freepik

Купи непотрібного паперу

Закінчення навчального року часто приносить у дім гори шкільних зошитів, малюнків і паперів. Але навіть якщо у вас немає дітей, влітку варто розібрати накопичені списки справ, старі квитанції чи листи. Це можливість створити легший і впорядкованіший простір.

Зайві пляшки для води

У кожній родині знайдеться щонайменше кілька зайвих пляшок, часто без кришок або з поламаними частинами. Краще залишити лише справді функціональні та зручні пляшки – по одній на кожного. Це звільнить місце в кухонних шафках і полегшить щоденне користування.

Зайві ковдри

Літо – час, коли більшість теплих речей відправляється на зберігання. Поки ви прибираєте пледи й ковдри, перегляньте їх. Якщо щось не використовувалося останні кілька сезонів – сміливо віддавайте або викидайте.

До слова, аби менше наводити лад під час зміни сезонів, варто додати у своє життя 7 простих вечірніх звичок, які допоможуть підтримувати дім у чистоті щодня.