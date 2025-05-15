Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, вечірнє прибирання не обов’язково має бути виснажливим – достатньо 15 – 20 хвилин, щоб привести дім до ладу. Сім простих завдань, які варто зробити щовечора, аби ваш будинок щодня зустрічав вас чистотою та затишком, розповідаємо далі.

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Винесіть сміття

Якщо від сміттєвого бака вже йде неприємний запах або він переповнений, краще не відкладати – винесіть його одразу. Це допоможе уникнути появи запахів зранку, особливо якщо у смітті є органіка. Те саме стосується й переробки – переповнений бак лише додає відчуття безладу.

Завантажте або запустіть посудомийну машину

Посуд у раковині – одне з перших, що псує настрій зранку. Щовечора завантажуйте посудомийну машину або запускайте її, якщо вона вже повна. Це допоможе уникнути запахів на кухні та зменшить кількість ручного миття.

Помийте та приберіть залишки посуду

Після того, як ви розібралися з посудомийкою, доведіть справу до кінця – помийте все, що не вмістилось, і приберіть його. Це зменшить кількість справ зранку й не дасть накопичитися посуду на наступний день.

Протріть стільниці

Після вечері не забудьте протерти кухонні поверхні. Це прибирає крихти та розливи, дезінфікує поверхні та створює відчуття свіжості. Така дрібниця суттєво впливає на загальний вигляд кухні.

Регулярне прибирання створює вдома затишок / Фото Freepik

Приведіть до ладу вітальню

Немає потреби щодня робити генеральне прибирання, але базовий порядок – це хороша звичка. Складіть пледи, поправте подушки, приберіть зайві речі. Це візуально оновить простір та створить приємну атмосферу зранку.

Підмітайте підлогу

Крихти чи пісок на кухні або в коридорі – часта проблема. Пройдіться мітлою або запустіть робот-пилосос, щоб швидко прибрати дрібне сміття. Це запобігає поширенню бруду по всьому дому.

Займіться білизною

Щоб прання не накопичувалось, щовечора приділяйте кілька хвилин білизні: приберіть чистий одяг або розсортуйте брудний. Це допоможе уникнути перевантаження у день великого прання та тримати ситуацію під контролем.

До речі, якщо прибирання не допомагає позбутися поганих запахів вдома, є 10 можливих причин, у чому полягає проблема.