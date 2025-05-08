Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, причини можуть бути неочевидні, але їх важливо виявити й усунути, аби оселя не просто виглядала, а й відчувалася чистою. Найпоширеніші джерела прихованих запахів і способи боротьби з ними, розповідаємо далі.

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Цвіль і волога

Запах затхлості часто свідчить про наявність грибка. Він може виникати в сирому підвалі, за стінами чи біля протікаючої сантехніки. Осушувач повітря – перший крок до вирішення, але якщо причина – витік або конденсат, варто звернутися до спеціалістів. Цвіль небезпечна не лише для дому, а й для здоров’я.

Домашні тварини

Навіть найчистіші улюбленці можуть бути джерелом запахів. Часто ми забуваємо прати їхні підстилки чи чистити килими, на яких вони сплять. Регулярне прибирання та купання тварин допоможе повернути свіжість оселі.

Затхле повітря

Навіть після прибирання запах може залишатись у повітрі. Часте провітрювання, особливо в гарну погоду, – найпростіший і найефективніший спосіб освіжити кімнати. Також варто додати дезодоруючі засоби до сміттєвих кошиків – наприклад, соду чи активоване вугілля.

Запахи після приготування їжі

Навіть після миття посуду запахи смаженого або часнику можуть триматися годинами. Допоможуть витяжка, відкриті вікна та кип'ятіння трав чи фруктів на плиті. Якщо хочете, щоб кухня пахла не борщем, а свіжістю – це обов’язкові кроки.

Невикористана сантехніка

У ванній кімнаті для гостей може з’являтись каналізаційний запах – навіть якщо вона блищить від чистоти. Причина – пересохлий сифон. Варто раз на тиждень запускати воду у всіх кранах і душах.

Неприємні запахи виникають з різних причин / Фото Freepik

Засмічені зливи

У стоках, якими часто користуються, можуть накопичуватись органічні рештки. Спочатку – прочистьте злив, а потім освіжіть його сумішшю соди з гарячою водою.

Неприємний запах від взуття

Передпокій або шафа можуть набувати характерного "спортивного" запаху. Старе взуття варто викинути, а те, що можна – випрати. Спробуйте також посипати його содою або використовувати дезодорант.

Матраци

Навіть якщо ви регулярно змінюєте білизну, матраци з часом накопичують запахи, вологу та пилових кліщів. Їх варто провітрювати або посипати содою перед очищенням пилососом. Якщо нічого не допомагає – це сигнал, що час придбати новий.

Старі документи та книги

Папір старіє і починає виділяти леткі органічні сполуки, що створюють запах антикварного магазину. Якщо документи не мають цінності – їх краще оцифрувати й утилізувати. Книги можна провітрювати, розгортаючи сторінки у формі віяла.

Мертві шкідники або активне зараження

Різкий гнильний запах може свідчити про те, що в стінах загинули гризуни. А аміачний – про їхню присутність зараз. У такому разі потрібно негайно звернутись до служби дезінфекції.

До слова, приємний аромат у домі можна створити своїми руками. Є кілька порад, які допоможуть перетворити будинок на затишний простір.