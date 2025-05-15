Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, вечерняя уборка не обязательно должна быть изнурительной – достаточно 15 – 20 минут, чтобы привести дом в порядок. Семь простых задач, которые стоит сделать каждый вечер, чтобы ваш дом ежедневно встречал вас чистотой и уютом, рассказываем дальше.

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Вынесите мусор

Если от мусорного бака уже идет неприятный запах или он переполнен, лучше не откладывать – вынесите его сразу. Это поможет избежать появления запахов утром, особенно если в мусоре есть органика. То же касается и переработки – переполненный бак только добавляет ощущение беспорядка.

Загрузите или запустите посудомоечную машину

Посуда в раковине – одно из первых, что портит настроение с утра. Каждый вечер загружайте посудомоечную машину или запускайте ее, если она уже полная. Это поможет избежать запахов на кухне и уменьшит количество ручного мытья.

Помойте и уберите остатки посуды

После того, как вы разобрались с посудомойкой, доведите дело до конца – помойте все, что не поместилось, и уберите его. Это уменьшит количество дел утром и не даст накопиться посуде на следующий день.

Протрите столешницы

После ужина не забудьте протереть кухонные поверхности. Это убирает крошки и разливы, дезинфицирует поверхности и создает ощущение свежести. Такая мелочь существенно влияет на общий вид кухни.

Регулярная уборка создает дома уют / Фото Freepik

Приведите в порядок гостиную

Нет необходимости ежедневно делать генеральную уборку, но базовый порядок – это хорошая привычка. Сложите пледы, поправьте подушки, уберите лишние вещи. Это визуально обновит пространство и создаст приятную атмосферу утром.

Подметайте пол

Крошки или песок на кухне или в коридоре – частая проблема. Пройдитесь метлой или запустите робот-пылесос, чтобы быстро убрать мелкий мусор. Это предотвращает распространение грязи по всему дому.

Займитесь бельем

Чтобы стирка не накапливалась, каждый вечер уделяйте несколько минут белью: уберите чистую одежду или рассортируйте грязную. Это поможет избежать перегрузки в день большой стирки и держать ситуацию под контролем.

Кстати, если уборка не помогает избавиться от плохих запахов дома, есть 10 возможных причин, в чем заключается проблема.