Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо ви постійно боретеся з пилом і відчуваєте, що ця битва нескінченна, варто з’ясувати, чи дійсно у вашому домі його забагато і що можна зробити. Більше про це, розповідаємо далі.
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Що таке пил насправді
Визначення може здатися неприємним: пил – це суміш частинок шкіри людей і тварин, волосся, волокон тканин, пилку, мікроскопічних кліщів, їхніх фекалій та інших речовин із навколишнього середовища.
Його склад залежить від місця проживання, пори року, кількості людей і тварин у домі. Весна, наприклад, може посилити проблему через велику кількість пилку.
Скільки пилу вважається "нормою"
Легке накопичення пилу протягом тижня – це нормально. Але якщо пил з’являється вже через день – два після прибирання або помітно плаває в повітрі, це може свідчити про проблему.
Як зрозуміти, що пилу надто багато
Зробіть тест пальцем – проведіть ним по гладкій поверхні (наприклад, комоду). Якщо через кілька днів на цьому ж місці знову з’явиться видимий шар пилу – у домі його надто багато.
Також можете зробити тест із тканиною – залиште білу тканину чи серветку в активній зоні на 7 – 10 днів. Якщо за цей час зібралося багато пилу – варто замислитися про фільтрацію повітря та частіше прибирання.
Ретельне прибирання допомагає зменшити кількість пилу / Фото Freepik
Як зменшити кількість пилу
- Прибирайте зверху вниз. Це дозволить пилу осідати вниз, де ви його зможете легко прибрати пилососом.
- Використовуйте серветки з мікрофібри. Злегка зволожена мікрофібра краще утримує пил, ніж звичайні ганчірки.
- Приділяйте увагу прохідним зонам. Коридори, кухні та дитячі кімнати потребують щотижневого прибирання через інтенсивний рух.
- Частіше пилососьте килими. Килимові покриття накопичують пил краще за будь-яку іншу поверхню. Пилососьте 2 – 3 рази на тиждень.
- Слідкуйте за фільтрами. Міняйте або очищуйте фільтр системи опалення, вентиляції та кондиціонування кожні 90 днів.
- Використовуйте очищувач повітря. Це недороге рішення, яке допоможе зменшити кількість пилу та покращити якість повітря в домі.
- Не забувайте про важкодоступні місця. Стельові вентилятори, карнизи, картини та декоративні предмети часто залишаються поза увагою. Прибирайте їх хоча б раз на кілька тижнів.
Пил не просто дратує – він може впливати на ваше здоров’я
Підвищена кількість пилу вдома може спричинити проблеми з диханням, погіршити стан людей з алергіями та вплинути на загальну якість життя.
Регулярне прибирання, правильна організація простору та увага до деталей допоможуть зберегти чистоту та комфорт у вашому домі.
До слова, пил вдома може з'являтися з різних причин. До прикладу, у ванній кімнаті є 5 підстав, які призводять до надмірного накопичення пилу.