Як виявилося, існують кілька причин, чому у ванній кімнаті швидко стає брудно. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Надмірна вогкість

Без сумніву, у ванній кімнаті рівень вогкості вищий, аніж будь-де в оселі. Саме це є однією з причин, чому пил так швидко з'являється. Річ у тім, що волога обтяжує часточки пилу та змушує їх "прилипати" до поверхонь. Через це на полицях, плінтусах чи навіть кришці унітаза з'являється новий шар бруду.

Погана вентиляція

Ще однією з основних причин, чому у ванній кімнаті швидко з'являється пил, є погана вентиляція. Без достатнього повітряного потоку часточки осідають на поверхнях.

Часточки шкіри та волосся

Відмерлі клітини шкіри чи волосинки, які випали під час вкладання, створюють новий шар пилу у кімнаті. Здавалося б, волосся не випадає під час розчісування, проте на раковинах часто можна помітити найдрібніші частинки.

Рушники та туалетний папір

На поверхнях осідають не лише відмерлі часточки шкіри, а й рушники та туалетний папір. Під час використання можуть відриватися та осідати непомітні оку часточки, які згодом перетворюються на пил.

Залишки мила чи шампуню

Хоча мило та шампунь самі по собі не утворюють пилу, але їхні залишки створюють ідеальне липке місце, до якого прилипають частинки.

Які наслідки постійного пилу у ванній та як його позбутися

Регулярне прибирання пилу у ванній кімнаті важливо не тільки для того, щоб підтримувати простір в чистоті, але й для того, щоб запобігти розвитку хвороб. Так, через постійний пил можуть виникнути алергія чи інші респіраторні захворювання. Також таке середовище стане сприятливим для появи цвілі та плісняви, які також шкідливі для здоров'я.

Щоб зменшити кількість пилу у ванній кімнаті, слід покращити вентиляцію та зменшити вогкість. Ну і звісно ж, регулярне прибирання дозволить підтримувати ванну кімнату у чистоті.