Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, деякі поверхні просто не призначені для цього, і спроба встановити плитку в неправильному місці може обернутися проблемами. Де не варто класти плитку, щоб уникнути неприємностей, розповідаємо далі.

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Глянцеві поверхні

Гладке глянсове покриття стільниць, стін чи підлоги не дозволяє плитці належним чином закріпитися. Зчеплення між плиткою та поверхнею мінімальне, що означає ризик її деформації з часом. У результаті вона може розтріскатися або вискочити. Навіть за умови додаткового шліфування та ґрунтування результат, як правило, буде далеким від ідеалу.

Дерев’яна підлога

Дерев’яна підлога – це стильний і міцний вибір для будинку, але не для плитки. Основна проблема полягає у тому, що деревина має властивість розширюватися та звужуватися залежно від змін вологості та температури. Цей постійний рух може призвести до тріщин або деформації плитки. Крім того, нерівності дерев’яної поверхні можуть ускладнити рівномірне приклеювання плитки. Якщо ви все ж вирішили використовувати плитку, необхідно встановити фанеру, підкладку або цементну дошку, щоб створити стабільну основу.

Ламінат

Ламінована підлога може здатися привабливим вибором для оновлення плиткою, але це омана. Ламінат, виготовлений з тонкого шару пластику або дерева, не має міцності, необхідної для утримання важкої плитки. Крім того, поверхня ламінату є надто гладкою для ефективного приклеювання плитки, а також він схильний до деформації, особливо при наявності проблем з основою або підвищеній вологості. Це означає, що плитка може почати ковзати, тріскатися чи навіть руйнуватися.

Як уникнути проблем з плиткою

Для укладання плитки потрібна ідеальна поверхня – рівна, шорстка та стабільна. Якщо ви плануєте облицювати підлогу чи стіни, розгляньте інші матеріали для створення основи, такі як цементні дошки або підкладки. У випадку з дерев’яною підлогою чи ламінатом оберіть інші варіанти покриття, як-от вініл чи паркетна дошка, які забезпечать бажаний вигляд без ризиків для вашого ремонту.