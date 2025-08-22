Спальня покликана бути місцем відновлення і повинна поєднувати в собі комфорт, стиль та функціональність. Однак вдається це втілити не завжди.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, якщо простір здається незграбним, захаращеним або нецікавим, ймовірно, є кілька помилок у декоруванні. Про найбільш поширені з них розповідаємо далі.

Які поширені помилки зменшують комфорт спальні?

Ігнорування ліжка

Поширена помилка – ставитися до ліжка як до окремого предмета, а не як до невіддільної частини архітектури кімнати. Без цілеспрямованого дизайну ліжка можуть здаватися ніби вони ширяють у просторі, а кімнаті бракуватиме зв’язку та плавності.

Короткі штори

Довжина штор може вплинути на те, наскільки просторою здається спальня. Драпірування, яке закінчується вище підлоги, робить кімнату тісною та незавершеною.

Одне джерело світла

Один із найшвидших способів позбавити спальню індивідуальності – це залишити одну верхню лампу, яка буде занадто різкою або занадто тьмяною. Краще поєднувати різні джерела світла, що створює динамічну, гостинну атмосферу.

Захаращення кімнати

Може хотітися заповнити кожен куточок спальні меблями, але занадто велика кількість предметів може швидко зробити простір перевантаженим. Кілька ретельно підібраних предметів з достатньою кількістю вільного простору створюють спокій і зосередженість, а не хаос.

Ігнорування текстур

Якими б приголомшливими не були меблі, кімната, повністю зроблена з гладких, однакових поверхонь, може здаватися холодною та трохи плоскою. Текстура – ​​це те, що додає тепла, цікавості та відчуття затишку.

