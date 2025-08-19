Що здешевлює простір – розповіла дизайнерка Вікторія Дворжанська, передає 24 Канал.
До теми 6 помилок планування кухні, через які вона здається тісною
Що здешевлює інтер'єр?
Деякі дрібниці, які власникам здаються неважливими, можуть суттєво псувати інтер'єр. Так, дизайнерка Вікторія Дворжанська назвала 3 речі, які роблять інтер'єр дешевим:
- Дрібна техніка
Уся дрібна техніка, яку не приховали від очей, стає таким собі "спотикачем" у просторі. Часто квартири та будинки переповнені дрібними помічниками, які захаращують простір. Робот-пилосос, праска, фен, стайлер чи міксер, яким не знайшлося місця у шафі, можуть здешевлювати простір, якщо вони залишаються на видному місці.
Крім того, зайві дроти та подовжувачі для побутової техніки також псують інтер'єр.
- Візуальний шум
Приємні дрібниці створюють особливу атмосферу і можуть бути доречними у багатьох стилях. Однак, щоб інтер'єр дійсно мав розкішний вигляд, треба позбутися візуального шуму та приховати за склом все, що збирає пил.
- Імітація натуральних матеріалів
ДСП, ламінат, друк та інші імітації натуральних матеріалів знищують ефект цінності інтер'єру. Краще використовувати натуральні матеріали, або ж використовувати імітацію так, щоб її було важко відрізнити.
Раніше експерти назвали 3 тренди декору з бабусиного дому, які знову стали популярними. Традиційні елементи можна сміливо поєднувати із сучасними, що буде додавати простору індивідуальності.